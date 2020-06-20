热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

海南离岛免税购物政策1600万人次受惠

本报记者  朱荣鹏

2020年06月20日08:10 来源：人民网－人民日报

　　记者日前从海口海关获悉：自2011年海南离岛免税购物政策正式实施以来，截至2020年第一季度，海关共监管销售离岛免税品7200.1万件，销售金额达550.7亿元人民币，购物人数1609.7万人次。

　　海南离岛免税政策共经历过5次革新，改革内容包括提高每人每次免税购物限额、增加离岛免税品类等。5次改革后，离岛旅客每人每次购物限额由2012年的8000元标准上调至3万元，且不限次数；将部分家用医疗器械商品纳入免税品种类；对岛内外居民旅客实行相同免税购物政策；乘轮船离岛旅客也被纳入海南离岛旅客免税购物政策适用对象范围。政策逐步显示出巨大吸引力。统计数据表明，2011年至2019年，海南免税年销售额由9.86亿元稳步增长至136亿元，2019年销售额同比增幅超过三成；购物人数由2011年的48.36万人次增长到2019年的384万人次。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月20日 05 版）

(责编：杨迪、许晓华)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn