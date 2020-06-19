“药”选济南，“医”路有你，商河云招商推介会举办

6月18日下午，由山东商河经济开发区管理委员会主办，火石创造承办的济南（商河）医药化工产业园线上招商推介会举行。本次招商会共吸引来自全国各地生物医药、化工、医疗器械等大健康领域的200多家知名企业参会。

△线上线下结合，创新和优化招商引资

商河县县委常委，统战部部长孟庆华表示，对标全省十强产业、全市十大千亿产业，现代高效农业、高端医药化工、智能制造与高端装备、文化旅游、温泉医疗康养是商河五大主导产业。目前，商河正积极打造济南对接京津冀的桥头堡、新旧动能转换的产业承接地、济南北跨城市拓展的新空间、省会绿色生态和幸福民生的新样板。

△商河县县委常委，统战部部长孟庆华

商河经开区为“一区两园”产业空间布局，即商南工业园和城区产业园。商河医药化工产业园位于商南工业园，核心区面积7.77平方公里。商河经开区招商局副局长李明香表示，园区深度契合山东省十强产业、济南十大千亿级产业——生物医药发展规划，并与济南生命科学城、济南国际医学科学中心、济南生物医药产学研联盟等平台形成联动，现已成为京沪两大都市圈之间重要的区域性生物医药、医疗康养承载地。同时，园区已实现“八通一平”的基础设施搭建。

△山东商河经济开发区招商局副局长李明香

当天，会议还邀请到济南爱思医药科技有限公司和山东盛迪医药有限公司相关分负责人。爱思医药是专业从事化学原料药及医药中间体的技术开发、技术服务、技术转让、生产及销售的专业化新型医药企业。目前公司原料药中试研发项目在商河县委、县政府及开发区管委会的大力支持下，正在紧锣密鼓进行车间装修、设备安装，计划今年投入使用。董事长彭立增期待与更多企业家携手共创商河生物医药产业美好未来。

△左：济南爱思医药科技有限公司董事长彭立增；右：山东盛迪医药有限公司副总经理屈英杰

盛迪医药是江苏恒瑞医药股份有限公司旗下全资子公司，主营医药研发及生产。山东盛迪医药有限公司副总经理屈英杰表示，盛迪所入驻的化学原料药产业化基地，是根据济南市产业整体规划建立的化学原料药中试公共平台，也是济南市促进科技成果转化、突出生物医药产业孵化的重要平台。恒瑞医药原料药中试研发项目正在推进建设中，计划总投资1.2个亿，于年底前投入使用。