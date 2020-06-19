疫情专项审计发现多家经销商哄抬物价

受国务院委托，审计署审计长胡泽君6月18日向十三届全国人大常委会第十九次会议作2019年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

报告指出，2019年面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国积极的财政政策加力提效，财政运行总体平稳。同时，胡泽君透露，审计共发现并移送违纪违法问题线索243起，涉及公职人员810多人。

落实“过紧日子”不到位

审计报告被媒体比喻为“国家账本年检”。报告总结称，去年全年，中央一般公共预算收入增4.5%、支出增长6.9%，对地方转移支付增长7.4%。审计结果表明，在财政收支压力较大的情况下，中央预算执行和其他财政收支情况总体较好。但同时，审计暴露出财政管理制度机制不够完善、资金使用绩效需要提高等问题。

审计报告指出，财政支出效率还不够高。一般公共预算中，中央本级支出有1689.36亿元年初未落实到单位；国有资本经营预算中，有821.88亿元年初未落实到具体项目。报告还指出，抽查中央投资专项资金支持的320个项目，地方立项后到开工前各项审批平均花了486天，影响资金使用效率。

报告披露，有些财政基础性工作还够扎实。一般性转移支付中，共同财政事权转移支付31845.69亿元有指定用途，具有明显的专项转移支付特征。有13省未按规定将27项专项转移支付中的22.39亿元纳入国库集中支付管理，而是直接转入122个财政专户或实有资金账户。

关于预算执行情况，报告显示，2019年各部门加强预算执行，预算管理情况总体较好，财政拨款预算执行效率87.2%。但报告同时指出，一些部门执行财经制度还不够严格。

报告披露，落实“过紧日子”要求仍不够到位。发现政府采购无预算或超预算、“三公”经费支出超范围或超标准、虚列支出和多申领预算等问题金额40.48亿元。

仍有医疗机构骗取医保基金

此次报告显示，至2019年底审计的13省参加基本养老保险人数达到4.69亿，基本养老保险基金累计结余3.46万亿元，养老金发放标准逐年提高。但一些地方基金管理使用仍然不够严格，13省向不符合条件的1526人发放养老金4709.3万元。

关于医保基金情况，报告指出，抽查的5省多报参保832万人次，多获中央财政补助23.64亿元。审计发现62家医疗机构以及药店等，通过虚假就医等骗取基金6712万元。

住房公积金方面，报告指出，一些地方运营管理较为粗放，此次审计17省共发现套取挪用、违规发放公积金贷款等涉及399亿元。12省的21个市有2000多人为满足提取和贷款条件，通过77家中介机构，使用虚假购房资料和劳动合同等，提取公积金以及办理贷款5.09亿元。

“两不愁”质量明显提升

胡泽君总结称，2019年中央财政专项扶贫资金增长18.9%、污染防治支出3906亿元、有效防范化解财政金融风险，三大攻坚战取得关键进展。

今年是脱贫攻坚战决胜之年。审计披露扶贫审计情况指出，至2019年底，全国贫困发生率降至0.6%，“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题总体解决。

此次审计135个贫困县（含全部52个未摘帽县）发现，6个县的2200多名贫困群众未纳入基本医疗保险，5个县的8个易地扶贫搬迁安置项目产业等后续扶持措施没有及时跟上。另外，由于监管不严等，有1591.95万元扶贫资金被虚报冒领或骗取侵占，1.22亿元形成损失浪费。

同为“三大攻坚战”的污染防治方面，审计报告指出，从审计239.3亿元中央财政生态环保资金管理使用情况来看，有关部门和地方有力推进污染防治和生态修复，但部分资金分配还不够科学。抽查10省的水污染防治相关资金，有的支持同一领域或重复支持同一项目。

防范化解重大风险方面，审计报告指出，有关方面积极化解存量债务，风险总体可控。审计的10家中央金融机构2019年拨备后利润比上年增长6.87%，今年一季度末平均不良率1.43%，但未按期偿还贷款余额较去年同期增长8.26%。

此次审计还重点关注了金融服务实体经济政策落实等任务推进情况。审计结果显示，有51家银行2019年通过存贷挂钩、违规收费等，增加企业融资成本17.71亿元。

重点审计“六稳”“六保”落实情况

关于国家重大政策措施落实跟踪审计情况，审计署近期围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务进行重点审计。

就业优先政策落实方面，报告指出，从审计20省就业补助、职业教育资金等情况看，相关地方为新增就业等提供了有力保障。但审计也发现，预算分配与工作任务对接不够精准，3省在高职百万扩招中，没有响应安排78所院校的扩招生源生均经费、学生资助等预算3.1亿元。审计发现，有些资金发放使用不合规。17省有2.17亿元就业补助资金、创业担保贷款和职业教育资金等，发放给不符合条件的单位和个人。

减税降费政策落实方面，报告显示，所有行业税负均不同程度下降，激发市场活力，但具体执行中还存在一些问题。

审计发现，1.88万户企业没有享受到研发费用加计扣除等税收优惠4683.21万元；有278户企业被提前或多征税费51.4亿元；5省的7家单位违规收取行政事业性收费或开展中介服务收费等1.23亿元。

清理拖欠民营和中小企业账款方面，报告显示，目前已完成了至2019年底清偿一半以上的目标任务，但个别地方和单位清欠还不彻底。审计发现，有2省的7个地区未按规定逐笔制定清偿计划，涉及欠款33亿元；9省的20家单位和3户央企少报或多报欠款4.65亿元；抽查的3省有119个已完工项目的保证金6701.72万元未退款，有的项目竣工验收已经超过6年。

各级财政安排防疫资金1371.86亿

胡泽君透露，新冠肺炎疫情发生后，审计署迅速组织2万多人，对疫情防控资金和捐赠款物进行了专项审计。

审计结果显示，截至3月底，各级财政共安排疫情防控资金1371.86亿元；审计的40家银行共向5995家重点保障企业发放疫情防控专项贷款2314.73亿元；审计的8445个慈善组织和相关部门共接收社会捐赠资金378.24亿元、物资16.65亿件，已分配使用320.65亿元、15.1亿件。

审计结果显示，对审计发现的资金滞拨、物资积压等问题，有关方面及时整改，加快分配下拨资金76.51亿元、物资9994万余件，建立健全制度1584项。审计还发现骗取套取资金、倒卖侵占物资等问题线索110多件。例如，7家熔喷布经销企业抬高供货价17倍以上扰乱市场秩序等，均已移送相关部门处理。

文/本报记者 李岩