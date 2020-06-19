热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

教育部：疫情对出国留学的影响将是暂时的

2020年06月19日07:53 来源：科技日报

　　18日，记者从教育部了解到，教育部等八部门于近日印发《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》（以下简称《意见》），指出教育对外开放是教育现代化的鲜明特征和重要推动力，要坚持教育对外开放不动摇。

　　《意见》坚持内外统筹、提质增效、主动引领、有序开放，对新时代教育对外开放进行了重点部署。

　　《意见》提出，要把培养具有全球竞争力的人才摆在重要位置。要提升我国高等教育人才培养的国际竞争力，加快培养具有全球视野的高层次国际化人才。推动职业教育更加开放畅通，加快建设具有国际先进水平的中国特色职业教育体系。提高基础教育对外开放水平，培养德智体美劳全面发展且具有国际视野的新时代青少年。

　　针对如何克服疫情影响，做好出国留学工作这一问题，教育部国际司（港澳台办）负责人表示，新冠肺炎疫情暴发以来，教育部时刻牵挂、关心海外留学人员的健康和安全，坚决落实党和国家对海外留学人员的关心关爱，持续做好防疫指导、物资保障、患者救治、心理支持、困难帮扶、安全保护等工作，尽最大努力维护广大留学人员的切身利益和合法权益。随着毕业季来临，教育部面向留学人员及时发布招聘信息和优惠政策，采取线上线下相结合的方式为广大留学人员组织招聘活动，第十五届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛已如期在线启动。

　　“疫情对出国留学的影响将是暂时的”。该负责人强调，《意见》重申将继续通过出国留学渠道培养我国现代化建设需要的各类人才。教育部将积极开拓优质教育资源合作渠道，拓展出国留学空间。同时，维护留学人员合法权益和切实利益，始终是党和国家关心、广大留学人员和家长关注的问题。教育部将坚持“以人民为中心”的发展理念，下大力气完善“平安留学”机制，将应对疫情过程中摸索出的行之有效的做法进一步制度化、常态化，为广大学子实现留学梦保驾护航。（记者张盖伦）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn