北京市场监管：27家食品经营主体被关停

在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市市场监管综合执法总队总队长况旭介绍，自6月16日起，各级市场监管部门在全市范围内对重点经营主体开展综合执法检查。从6月16日21时至17日14时，检查经营单位9895家，当场下达责令改正12件，关停食品经营主体27家，立案6件。

执法检查以农副产品市场、社区菜市场、餐饮服务单位、超市、冷库为重点检查场所，以生鲜、冷冻畜禽肉类、水产品等食品及口罩、防护服、红外测温仪等防疫物品为重点检查品种。重点打击未履行进货查验制度，采购、贮存、销售不符合食品安全标准的食品，借疫情之机哄抬生活必需品、防疫用品等重点商品价格，囤积居奇、散布涨价信息等违法违规行为。对利用地下、半地下空间销售海鲜、生鲜畜禽制品的经营单位，检查中发现消杀不到位、环境脏乱差的，先行责令关停整改。

据介绍，从6月16日21时至17日14时，全市各级市场监管部门共出动执法人员6518人次，检查经营单位9895家，包含市场433家、餐饮服务单位4623家、超市1568家、冷库5家。当场下达责令改正12件，关停食品经营主体27家，立案6件。

各级市场监管部门聚焦批发市场、社区菜市场、街边菜店、连锁超市等重点主体，围绕蔬菜、水果等重点品种，覆盖批发、零售环节，加大检查频次，提高检查覆盖面，严厉打击价格违法行为，6月13日以来，累计出动执法人员6177人次，检查商户7063户，立案7件，对市民举报的78件价格违法线索一一核查、清零见底，做到件件有着落、事事有回音。（记者 贾晓宏 孙乐琪）