北京涉疫市场涉疫社区等六类人员核酸检测应检尽检

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长、市委组织部副部长张强介绍，本市对新发地市场等涉疫市场、涉疫社区相关人员等“六类人员”按照应检尽检原则实行集中统一核酸检测。

据介绍，为迅速控制传染源，切断传染链条，本市按照“市级统筹、属地负责，突出重点、分批实施，采检分离、安全有序”的原则，正在组织开展新型冠状病毒核酸检测。对新发地市场等涉疫市场、涉疫社区相关人员，本市中高风险街道乡镇常住居民，本市医疗卫生机构从业人员，公共领域服务人员，已返校学校学生及教职员工，参与重点区域社区防控一线工作人员六类人员按照应检尽检的原则，由属地政府在本区域内统一组织开展核酸检测。自6月13日起，已经迅速对新发地市场等出现疫情市场的人员、周边小区居民、大数据排查涉疫市场人员、社区“敲门行动”中主动报告有关接触史的人员以及全市各农贸市场工作人员约35.6万人进行核酸检测。6月17日完成对大数据筛查的35.5万涉疫市场相关人员的检测工作。对重点行业、重点领域、重点地区人员的核酸检测工作也在同步进行。

张强表示，应检尽检人员应按照所在社区（村）的通知要求，在指定采样点进行登记采样，接受核酸检测。根据疫情需要，将适时调整人员检测范围。检测结果呈阴性的，将由社区向检测对象进行反馈，检测结果呈阳性的，由属地疾控部门按照流程开展转运治疗。愿检尽检人员实行预约登记检测。自愿检测人员需提前预约前往指定检测机构检测或向社区登记预约。近期北京市已经公布了检测机构的名单，市民应避免自行前往医院发热门诊进行核酸检测，减少人员聚集，避免交叉感染。如出现发热或咳嗽、咽痛等呼吸道症状，要第一时间到设置发热门诊的医院进行筛查。

据介绍，目前，全市日均采样约40万人，今后几天还将持续扩大检测能力。为此，有关部门积极统筹疾控机构、医院和第三方机构等98家专业采样队伍，开展业务培训、优化点位设置、强化服务保障，确保检测工作平稳、有序、高效开展。（记者 贾晓宏 孙乐琪）