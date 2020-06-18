北京山区森林覆盖率达到58.8%

昨天是第26个“世界防治荒漠化与干旱日”，也是京津风沙源治理工程开展的第20个年头。记者从市园林绿化局了解到，本市在20年的防沙治沙中累计完成造林营林854万亩，有效遏制了沙尘天气。

这几天，京西林场京津风沙源治理2020年度造林项目正在进行。林场工作人员介绍，今年的6200亩造林地块多为土壤贫瘠、山高坡陡的“困难地”，没有直达道路。树苗得先用骡队送上山，再由工人一棵棵背进造林地块。树苗的灌溉用水也是从20多公里外的中水处理站运到山下蓄水池，再用电泵一级一级扬到地头，施工条件非常艰苦。

京津风沙源治理工程是国家级生态工程，于2000年6月份启动，在北京有门头沟、房山、昌平、平谷、怀柔、密云、延庆等7个工程区。和现在的京西林场“困难地”造林一样，很多地块的风沙造林都相当不容易。

据统计，京津风沙源治理工程一期用12年的时间累计实施造林营林708万亩，植树1.5亿株，构建起了北京抵御风沙的第一道防线。2013年国家批准了京津风沙源二期规划，截至2019年底，二期工程完成造林营林146.82万亩。一期二期加起来，本市至今已累计完成854万亩造林营林任务。同时还完成小流域综合治理面积748平方公里、人工种草9万亩、草种基地建设1840亩、生态搬迁14934人。

20年治沙造林，效果显著。据市园林绿化局统计，截至目前，全市山区森林覆盖率达到58.8%，比2000年增加19个百分点，京津风沙源治理工程的贡献率达到90%以上。工程区每年可减少水土流失量54.3吨/公顷，山洪、泥石流灾害发生率明显降低。

工程区内的污水得到有效治理，治理后的水质全部达到地表水Ⅲ类标准以上，密云水库水质更是连续十年保持在Ⅱ类标准以上。随着生态环境不断向好，多年不见的野生动物很多又重现山林，褐马鸡、黑鹳、灰鹤等国家重点保护动物在工程区内“安居乐业”。平谷、延庆两个区还被评为国家森林城市。昌平区结合工程，在S2线居庸关区域种下大片山桃、山杏。每年春季，一列列火车从花海中蜿蜒而过，列车、春花和雄伟长城构成的绝美照片爆红网络，被网友称为“开往春天的列车”。

京津风沙源二期工程将于2022年结束。未来两年，本市山区还将再增绿两万亩。市园林绿化局防沙治沙办公室相关负责人介绍，与一期工程相比，二期工程更注重提升森林质量，更注重巩固和保持水土、防风固沙、调节空气、固碳增汇等生态功能；更注重生物多样性，让山区森林在绿起来的同时“活起来”。（记者 王海燕）