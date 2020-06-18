20岁以下人群患新冠肺炎比例明显偏低

一份根据最新模型研究建立的报告指出：20岁以下人群对新冠病毒的易感性，只有20岁及以上人群的一半左右。研究同时表明，10岁至19岁人群中只有21%的感染者会出现临床症状，这一比例在70岁以上人群中会升至69%。相关文章16日发表于英国《自然·医学》杂志，而理解年龄在新冠病毒传播和疾病严重程度中的作用，对于确定社交疏远措施的影响以及准确估算全球病例数至关重要。

儿童报告新冠肺炎病例的比例显著偏低，目前，对此可能的解释是儿童的易感性和出现临床症状的概率都比成年人低，或者是两者共同作用的结果。

鉴于此，英国伦敦卫生与热带医学院科学家罗萨兰德·艾格、尼古拉斯·戴维斯及他们的同事，利用中国、意大利、日本、新加坡、加拿大、韩国这6个国家32个地区的人口数据，以及6项已发表研究中关于各年龄组的估计感染率和症状严重程度的数据，在此基础上开发了一个基于年龄的传播模型。

研究团队利用这一模型，可以同时估算出不同年龄的疾病易感性和临床症状。此次还模拟了新冠肺炎在全球146个首都城市的流行情况。结果发现，在疫情未缓和的情况下，各城市的估计临床病例总数因当地人口的年龄中位数而异。研究人员发现，人口年龄高的城市估计的人均临床病例更多；人口年龄低的城市，无症状感染或轻症感染更多。

不过，研究团队估计的基本传染数——即一名感染者可能传染的人数并未因年龄中位数而出现显著差异。人口年龄低的国家，比如很多低收入国家其人均感染发病率可能也更低。研究人员认为，尚需开展进一步研究确定无症状感染或轻症感染的传播力，以便有效预测和控制新冠肺炎的流行。（记者张梦然）