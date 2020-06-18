广告真“炫”、效果真“悬” 别被“治眼神器”迷了眼

“孩子上学期视力还是5.0，现在只有4.6了。”近期，多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加，其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状，导致家长焦虑。

有商家借机推出各类视力矫正产品，宣称能提高视力、摘掉“小眼镜”。记者调查发现，其中部分产品效果不实、资质不明、价格过高，还有些存在损伤孩子视力健康风险。

高科技幌子混淆视听

当前，有商家将部分青少年视力矫正产品包装成“治眼神器”，号称效果神奇。

记者检索发现，某知名电商平台数千条相关产品中，不少都在页面显著位置标有“4周摘掉眼镜”“每天10分钟视力提高一行”“恢复您1.5的视力”等疗效承诺。

大量矫正产品自称使用了“3D训练”“5D热敷”“6D移动光学”“8D立体光学”等“先进技术”，某“6D眼部按摩器”商家称，该产品理论基础是美国著名的“贝茨理论”，能治疗各程度近视。“快的一个月改善50度，慢的两个月改善50度，100%有效……孩子改善比大人更快。”

此外，部分线下青少年视力矫正机构声称，只要舍得花钱购买其产品和服务，就能帮孩子摘掉“小眼镜”。

记者在另一家青少年护眼机构看到，其套餐产品每疗程价格1.3万元至1.8万元不等。该机构人员向记者介绍了一种“太阳能量灸”治疗套餐，称该仪器能通过中药与艾灸的科学配方激活眼部血液循环，修复受损眼底细胞。

该机构负责人称，敢承诺使用该疗法可令近视患者视力有显著提高：“近视200度以内，提升到1.0至1.5；400度到600度，提升到0.6至1.0。”

疗效类似“抬头望远”

这些名目炫酷的“治眼神器”有效吗？合法吗？

北京大学第三医院眼科主任医师陈跃国告诉记者，通过改善用眼习惯、消除眼部疲劳，不用借助仪器，也能消除假性近视。但如果确诊为真性近视，目前无法通过物理治疗等方式治愈，只能通过佩戴合适的眼镜提高视力。

记者从多位资深眼科医生处了解到，在电商平台推销话术中被包装成权威理论的“贝茨理论”，其实与近视治疗技术并无直接关系。而“6D”“8D”等貌似“高大上”的技术无非是为使用者制造一种“望远”的视觉环境，效果与抬头远看差不多。

对于“太阳能量灸”，中国中医科学院广安门医院眼科副主任医师张国亮认为，其对降低真性近视没有效果。他告诉记者，一方面近视成因与眼底细胞受损无关，不用“修复”；艾灸治疗是医疗行为，应在正规医院进行。青少年眼部皮肤特别娇嫩，直接行灸风险很大，容易造成损伤。

“凡是宣称可以治愈或减少近视度数的，都不可信。”北京友谊医院眼科副主任医师洪慧说。

记者调查发现，这些“神器”不但可能成为伤害孩子的“凶器”，还成为一些商家“收割”焦虑家长的“利器”。

“15800元的套餐，成本是1500元，你要是加盟，一年做100个，能赚100多万元。”某青少年护眼机构负责人向记者大力推荐加盟其品牌，称当前很多学生在家学习后视力下降，今年暑假正是投资开店的大好机会。

该机构负责人还向记者传授“收割”家长的诀窍：“对家长就说，要按我们的方法巩固到18岁，才能一直保持承诺的效果，孩子不做这个视力就下来，用了这个才能保持住。这是一种长期维护手段，也是后期盈利的重要手段。”

记者发现，上述“太阳能量灸”套餐中虽然包含仪器一年的使用费，但一个季度后，就得再次购买价格高昂的耗材燃片才能继续使用仪器。而在套餐内一款声称为防蓝光“保健药品”、售价高达每瓶148元的“蓝莓压片”包装上，记者未见任何国家药品或保健食品批准文号及相关标志。

科学认识视力矫正

此前，国家卫生健康委办公厅联合多部门发布《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》，其中明确指出，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。同时要求，从事儿童青少年近视矫正的机构或个人必须严格依法执业、依法经营，不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童青少年和家长。

中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌表示，医疗、药品、医疗器械广告不得含有表示功效、安全性的断言或者保证的内容；除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。

陈跃国建议，如果孩子出现经常眯眼、看东西越来越近的现象，家长应及时带孩子到正规医院检查，视力下降不等于近视，有可能是假性近视，要做到早发现、早干预。

专家建议，为保护视力，学龄前儿童一天最多看半小时电子屏幕，小学生每天最多看40分钟，调整房间光线亮度、屏幕对比度以缓解眼睛疲劳；连续近距离用眼时间不能过长，应该控制在40分钟至50分钟内；经常休息远眺放松，并保证适量的户外活动。（新华社记者 李德欣 关桂峰 林苗苗 参与采写：马晓冬）