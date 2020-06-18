注意！防晒霜涂太厚可导致中暑

天儿越来越热，出门前要做好防晒是重中之重。但没想到，近日南京的一位王女士在出门前，用防晒霜在裸露的皮肤上厚厚的涂了一层，结果却出现呕吐、发烧等现象，险些晕倒在路上，经医生诊断后竟然是中暑了。

防晒霜通过其中含有的有机和无机成分起到防晒作用。无机防晒成分是氧化锌、二氧化钛等无机物，主要用于反射和散射紫外线辐射；有机防晒成分则是通过吸收紫外线起到防晒作用。这些防晒物质主要针对紫外线中的中波和长波，这两种波长的紫外线更容易穿透皮肤，对身体造成伤害。

我们都知道中暑的原因主要是我们人体内热量不能及时排出，导致体内温度过高，使体温调节中枢紊乱。如果我们身体大面积并且长时间裹着一层防晒霜，只会让体内热量越来越高。夏天防晒虽然很重要，但也要适量而行，早上抹点SPF指数为10—15的防晒霜，出门前半小时再涂点高倍数的，回家后立刻洗掉皮肤上涂的防晒霜，让皮肤多透透气。还需要注意，辨别防晒能力千万不要只看防晒霜上SPF指数，SPF虽是防晒的重要指标，但并不是SPF值越高防晒能力就越强，涂抹不当反而会出现适得其反的效果。（来源：科普中国）