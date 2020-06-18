青岛全力破题冷链物流业态升级

本报电 6月13日，装载612标箱的“海陆克勃格”轮经胡志明港、香港港、大连港后顺利靠泊山东港口青岛港，至此，山东港口青岛港海陆马士基进口直达冷链新航线成功首航。

这是继今年5月份成功开通山东港口海丰东南亚冷链快航后，山东港口在短短一个月时间内开通的第二条冷链航线，标志着山东港口加快由单一的生产资料港向生活资料、生产资料综合运输港转型，将进一步构建东南亚航线对接上合经济示范区的低成本、高效率生活资料进口物流大通道，对稳外贸促消费，满足青岛及山东腹地民生需求，推动山东与东盟经贸合作实现高质量发展具有重要现实意义。

据海关统计，今年前5个月，东盟成为中国第一大贸易伙伴，贸易总值1.7万亿元，增长4.2%。山东港口敏锐洞察到新冠肺炎疫情影响下国际物流链条变轨带来的机遇，以冷链快航开通为切入点，全力破题冷链物流业态升级，加快建设中国北方生活资料分拨中心。

此次航线为海陆马士基开通的进口直达冷链航线，为客户提供越南胡志明港至大连和青岛的直航产品，火龙果、香蕉、鱼片等东南亚特产水果及海鲜产品仅需5天就能到送达青岛。同时，该航线配合PH4航线，形成了周二、周六“一周双班”的越南航线布局，为客户出口货物提供了更多选择。

在海向冷链航线不断发力的同时，山东港口还积极在陆向落子布局。5月20日，中国北方生活资料（济南）分拨中心建设正式启动。该中心将着力打造生活资料集聚分拨、冷冻冷鲜贸易销售海公铁综合枢纽、中欧班列集结发运中心、国际航运集聚中心以及物流园区发展新典范。

（宋晓华）