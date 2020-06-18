命运共同体，中非生动演绎

中非团结抗疫特别峰会北京时间6月17日晚成功举行。中国国家主席习近平主持峰会并发表主旨讲话。特别峰会由中方和非盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同倡议，以视频方式举行。非盟峰会主席团成员国、非洲重要次区域组织轮值主席国等非洲国家领导人以及非盟委员会主席应邀出席。联合国秘书长、世界卫生组织总干事作为特邀嘉宾与会。

这无疑是一次特殊时期的特殊峰会。当前全球疫情形势仍然严峻，非洲抗疫也在关键时期。此时此刻举行中非团结抗疫特别峰会，再次彰显了中非患难与共的兄弟情谊。面对当前这场百年不遇的世界公共卫生危机，中非患难与共，守望相助，中非命运共同体得到夯实和巩固。

中国与非洲是好朋友、好伙伴、好兄弟。早在1963年，中国政府即向非洲派出医疗队，至今共为50多个非洲国家提供了医疗卫生援助。2014年埃博拉疫情期间，中国第一时间驰援，共派出1000多人次的公共卫生专家和医护人员为非洲疫区人民提供医疗保障，并提供了数批紧急物资和资金援助。

中非友谊历久弥坚。患难见真情，在共同战疫过程中，中非兄弟情得到新的发展。中国抗疫关键之时，有来自非洲大陆的温暖慰问，有非洲各国政府的雪中送炭，也有赤道几内亚这样的欠发达国家捐赠的沉甸甸的200万美元；非洲困难之时，有来自中国政府、企业和社会团体的大量医疗援助物资，有来自中国148人次的抗疫医疗专家组，有30多场专家视频会议和近400场各类培训活动，还有常驻非洲的46支中国医疗队的积极工作。

“在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。”习近平主席在主旨讲话中所言，映照着“兄弟同心，其利断金”之志，承载着中国人民对非洲人民的深情厚谊。

“发展中国家特别是非洲国家公共卫生体系薄弱，帮助他们筑牢防线是国际抗疫斗争重中之重。”在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上，习近平主席呼吁各国团结合作战胜疫情，提出包括加大对非洲国家支持在内的6项建议，并宣布建立30个中非对口医院合作机制和同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等一系列重大举措。这些倡议和举措有力支持了非洲国家抗疫。在此次中非团结抗疫特别峰会上，习近平主席强调中非要坚定不移携手抗击疫情、推进中非合作、践行多边主义、推进中非友好，共同打造中非卫生健康共同体，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展。

中非从来都是命运共同体。习近平主席指出：“我们在中非合作论坛北京峰会上一致决定构建更加紧密的中非命运共同体。今天我们召开团结抗疫特别峰会，就是用实际行动践行北京峰会承诺，也是为国际抗疫合作贡献力量。”面对新冠肺炎疫情全球大流行，中非的并肩作战充分证明，中非命运共同体是经得起历史考验的。在全球抗疫关键时刻举行中非团结抗疫特别峰会，不仅将进一步凝聚中非团结抗疫共识，推动中非合作实现新的发展，也必将为维护多边主义、加强国际抗疫合作注入新的动力。

（作者为本报评论员）