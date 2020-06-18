水清了饭香了 生活更甜了

苦、咸、水垢大，长期吃这样的水牙齿发黄，这是家里原来的自来水留给75岁的陕西省富平县陕拖居民小区中区5号居民郭均安的印象。如今，他家里的自来水变清了、变甜了，水垢也少了。“过去我都是拿纯净水泡茶。最近感觉水管里流出的水做的饭很香，泡的茶味道也正了。”郭均安说着说着，高兴得咧开了嘴。

近年来，陕西省针对渭北地区群众吃水难问题，开展了水质提升工程。前不久，富平县城区水质提升工程正式通水，该工程利用先进的超滤膜加反渗透工艺，使富平县城区及周边约24万人的饮用水问题得到了彻底解决。这让多年饱受高盐、高硬度、高氟水之苦的渭北地区富平、蒲城、合阳、白水、澄城、大荔、韩城等县（市）310万群众喝上优质水的梦想逐步成为现实。

富平县是一个典型的资源性和水质性缺水县，水资源人均占有量仅170立方米，不足全省的1/6。

缺水的富平县“十二五”以来投资4亿多元建成380米标高水位岩溶水水源地14处，打配深井42眼，供水规模达到每天9万余吨，82万群众有水喝了。但是岩溶水水温高达46摄氏度，出水水质硬度高水垢大、硫酸盐高水咸、氟离子超标等水质问题，采用沉淀、过滤等传统的水处理方式对水中的盐分、细菌、病毒等无能为力，更是没有办法解决此类特殊水质问题。

今年年初，由陕西水务集团投资的富平县城区供水水源及输配水管网改扩建工程建成试运行。一期项目日处理规模2万立方米，在大规模处理高盐、高硬度、高氟水领域工艺先进。

“超滤膜加反渗透工艺是用物理的方法对水里的机油铁锈微生物高盐高氟进行拦截，处理后的水达到了符合国家标准的饮用水水质。这也是解决其他高硬度、高氟、高盐超标县区群众喝好水的一个样板。”中国农业节水和农村供水技术协会农村供水分会专家委员会副主任、中华医学会农村饮水与环境卫生专家委员会副主任陈良刚说。

2019年，陕西省水务集团还在陕西省白水县采用第三代膜处理技术解决县城水质问题，现在白水县县城水质达标率100%。“以前漂白粉味道很浓。现在你看我这水有多清，可以直接在锅里做饭了。”白水县金苹果小区居民党军伟高兴地说。

自来水从水厂流出后是达标的、优质的。然而达标优质的自来水就能“流”到群众的碗里吗？喝好水，还要确保管道不受污染、二次供水水箱干净不受污染。

“让城乡居民都喝上优质水最大的难题在于管网二次污染。我们采取多点治理的解决方案，在城市，管网末端安装净水设备提高社区居民饮水水质，在小区、车站、公园等公共场所放置一体化直饮水机，随时随地接取优质水；在农村，偏远地区建设膜技术小型集中供水站，并逐步开展对县城的管网改造和水厂工艺的提升。从根本上改善当地城乡居民饮用水水质，实现从‘合格自来水’到‘优质饮用水’的历史跨越。”陕西省水务集团水处理设备公司总经理李世娇说。

2019年，陕西省水务供水集团在富县、南郑、蒲城、扶风等多个县区试点二次供水，有效防止水质二次污染。

陕西省水务集团富县供水公司接管了两个新建小区和1个老小区的二次供水，每月对小区的蓄水池进行清洗。他们在未接管的二次供水小区和单位，宣传二次供水中加强清洗管理的重要性。富县供水公司接管二次供水，让富县北教场小区宋志荣一家再也不用担心因为楼层高水压不够而挑水吃，再也不用担心水龙头里会流出黄色的水。

“我们将加大管网改造力度，推进二次供水试点工作，推广膜技术，努力让更多的群众喝上放心水、优质水。”陕西省水务集团党委书记、董事长王瑜说。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 13 版）