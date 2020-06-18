国务院联防联控机制联络组调研指导药品疫苗研发生产

新华社武汉6月17日电 17日，国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军赴有关药品疫苗研发生产企业调研，并召开相关部门、湖北省、武汉市及企业负责人座谈会，听取意见建议，推动做好常态化防控药品疫苗研发生产等基础工作。

联络组结合展板和实物了解药品疫苗研制、快速检测试剂研究和应用，并深入药品疫苗科研实验室、生产车间实地察看生产设施设备、工艺流程等，详细了解新冠病毒药品疫苗的科研攻关及生产进展情况。

联络组指出，人类同疾病较量最有力的武器就是科学技术，战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。当前境外疫情扩散蔓延势头仍未得到有效遏制，国内个别地区聚集性疫情时有发生，外防输入、内防反弹的压力依然很重。但经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。药品疫苗是常态化疫情防控最经济、最直接、最有效的办法，也是最终战胜疫情的关键，这就需要政府、企业、医院、科研院所等各方面形成合力，加快药品疫苗研发，努力为常态化防控做好周全准备。

联络组强调，各企业要认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，把药品疫苗研发作为一项重大而紧迫的任务，在坚持科学性、确保安全性的基础上加快工作进度，力争尽早实现药品疫苗规模化生产。国家相关部门、湖北省要提前介入、主动对接、研审联动，积极支持和服务企业的药品疫苗研发，推动药品疫苗早日上市，给群众定心丸，给复工复产提供压舱石，为全国乃至全世界提供安全、有效、高质量的公共产品，为最终战胜疫情提供有力科技支撑。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 03 版）