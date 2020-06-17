北京经开区云招商 生物技术与大健康产业迎来新发展

6月16日下午，由北京经开投资开发股份有限公司（以下简称“北京经开”）主办，火石创造承办的北京经开在线招商会生物技术与大健康产业专场举行。全国各地200余家生物医药、医疗器械、健康产业链企业，以及1000余专业观众线上互动，在线观看超2.8万人次。

△ 北京经开在线招商会-线上直播

专业服务，打造经开区高质量发展引擎

会上，北京经济技术开发区（以下简称“经开区”）营商合作局副局长朱珊珊围绕经开区的产业基础、产业规划、发展优势、要素保障、政策突破等方面，描绘了一幅经开区发展生物医药产业的全景图。经开区建立了以“七促”为核心的统筹调度机制，保障项目顺利进行。同时，正在推进6688政策体系实施，构建兼具稳定性和灵活性的产业政策体系，形成重大项目牵引、核心技术驱动、市场平台融通、产业空间支撑、人才汇聚、金融机构赋能的全新发展格局。每年将安排100亿元资金支持高精尖产业落地发展，打造具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心。

△ 左：北京经济技术开发区营商合作局副局长朱珊珊；右：北京经开总裁周世义

北京经开总裁周世义表示，生物技术与大健康产业是北京经开产业引进和产业服务的重点。北京经开不仅能提供符合产业发展所需的物理空间，更是从产业链发展的角度，不断完善产业全生命周期服务平台，加强政策与金融配套服务，促进园区内同行业交流与资源共享。

生物技术与大健康产业是经开区的四大主导产业之一，是推动区域高质量发展的引擎之一。目前，经开区有各类生物医药企业1400余家，形成了涵盖生物医药、医疗器械、健康产业等领域的完整产业链，建立起了技术创新研究院+产业联盟+专利池+要素平台+基金+基地”六位一体创新生态。

企业“云”签约，经开区迎新发展

北京凯莱天成医药科技有限公司、北京嘉安医疗器械有限公司、无锡声亚医疗科技有限公司、国科易赛（北京）医药科技咨询有限公司4家意向企业与北京经开“云”签约。预计投产后年产值近亿元。

△ 企业“云”签约

此外，国际产业发展中心(IIDC)的美国代表Ethan和孵化器1871总裁Betsy连线并作分享。作为北京经开的重要合作伙伴，Ethan和Betsy对未来北京经开与IIDC/1871的合作充满期待，将共同助力为北京经开链接国际产业和资源，为生物医药企业提供更加便捷、专业、优质的服务。