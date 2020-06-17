国产优质麦让老百姓吃上一碗好面 创新助力消费升级

作为人口大国，小麦是我国的三大主粮之首，小麦产业发展关乎粮食安全。在粮食安全基础上，人们对于美好生活的向往一直没有止步。“吃上一碗好面”代表了人们的朴素追求。在日前由中国食品工业协会营养指导委员会主办的“享优质小麦 过优质生活”第五届中国优质麦产业发展论坛上，传来我国优质麦产业的好消息。

图：论坛合影

超强筋小麦提升国麦品质

在2020第五届中国优质麦产业发展论坛上，农业农村部谷物品质监督检测测试中心常务副主任王步军介绍说，2019年9月，由国家小麦良种重大科研联合攻关、国家现代小麦产业技术体系牵头，我国首次评出了4种超强筋小麦。超强筋小麦的入门指标是：湿面筋含量≥３０％、稳定时间≥２０分钟、拉伸能量≥１６０平方厘米。

作为评审专家之一，王步军认为，这4种超强筋小麦能代表我国强筋小麦的最高水平，在加工品质与营养品质方面，都与国际优质小麦美国小麦相当。而其中的师栾02-1的容重、蛋白质、湿面筋含量和稳定时间平均值与美国硬红冬麦平均值相当。

河北省农林科学研究院粮油作物研究所党委书记、副所长李辉长期研究师栾02-1。他认为，师栾02-1完全可以作为我国国麦的代表，可以用五个“国家”来概括：国家审定，即2017年通过国家级优质小麦审定认可；国家评定，即2019年被评为首批超强筋小麦；国家品质，即师栾02-1专用粉面包，作为内地唯一替代进口加工产品，端上钓鱼台国宾馆的餐桌；国家品牌，即有包括今麦郎等在内的头部企业牵头发展；国家战略，即其应该作为国家粮食安全的优先战略。

优质小麦助力消费升级

图：现场面点师吹面球

在本次论坛期间，为了充分展示国麦品质。主办方别开生面地对师栾02-1超强筋小麦面粉展开了“吹、拉、弹、洗”的活动，将面团吹成面球、拉面挑战、洗面筋体验等多种方式，更直观地展示了优质麦的优势。李辉在洗面筋现场点评时指出，面筋差异不仅仅是量上的差异，同样体现在“弹度”上。师栾02-1等优质超强筋小麦的面筋，孔隙更清晰，弹性更好。

他认为，虽然目前我国优质小麦还主要依赖进口。但师栾02-1等超强品质、“长青树”国麦品种的崛起，将为我国优质小麦产业、食品加工业、消费升级，带来全新可能。

消费升级与产业升级互促互进

随着经济社会的发展，越来越多的消费者在消费选择时更加关注品质。个性化、品质化的消费习惯，早已不是90后、95后消费者的专利。2018年《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》中提出，围绕居民吃穿用住行和服务消费升级方向，突破深层次体制机制障碍，适应居民分层次多样性消费需求。

作为麦产业的探索者，今麦郎采取了多种举措适应消费者的多样化、多层次需求。针对消费者对于面量不足的“痛点”，推出了一桶半、一袋半方便面。因为其筋道、爽滑、好吃、弹，上市以来深受消费者的喜爱，一桶半、一袋半的所采用的面粉就来自于我国国麦的代表：师栾02-1。在接受媒体采访时，今麦郎面品有限公司董事长范现国表示，经常有人问，为什么今麦郎的面好吃筋道？今麦郎的面其实没有太多的秘密，就是小麦好，所以面好。一直以来，今麦郎就强调面“弹”，弹面才好吃，重点关注小麦的品质。

2005年起今麦郎就启动了优质麦工程，走上了“第一车间在农田”的旅程，开始在华北平原的核心区域——黑龙港流域优质麦带播下优质麦的种子。2017年，其又牵头成立了冀南优质麦产业联合体，当年即被评为河北省首家示范优质麦联合体。截止2020年，其全国优质麦基地，已经超过25万亩。