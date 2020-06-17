北京市属公园限流30% 部分景区及室内展览暂时关闭

人民网北京6月17日电（池梦蕊）记者从北京市公园管理中心获悉，北京市属11家公园及中国园林博物馆严格落实疫情防控要求，已暂时关闭景区中的室内展室及展览，游客限流比例已经下调至30%，继续实行分时段预约购票入园，做好远端疏导及动态调控。

已经暂停开放的景区景点有：

颐和园文昌院、益寿堂、霁清轩，天坛公园斋宫、神乐署、北神厨、北宰牲亭，北海公园静心斋、小西天，中山公园唐花坞、蕙芳园、神厨，景山公园护国忠义庙，北京植物园热带展览温室、卧佛寺，北京动物园两栖爬行馆、企鹅馆、科普馆、北极熊馆、畅观楼、儿童动物园，紫竹院公园友贤山馆、行宫，玉渊潭公园玉和集樱展室。

以下景区的室内展览暂停开放：

天坛公园祈年殿院内的东、西配殿展览，北海公园团城景区漪澜堂历史文化展，中山公园水榭园史展，香山公园八处革命纪念地旧址室内原状展陈、致远斋景区殿内展览、勤政殿殿堂展陈、碧云寺殿堂展陈，景山公园寿皇殿室内展览，北京植物园曹雪芹纪念馆展室，北京动物园熊猫馆室内展馆。

中国园林博物馆的室内展厅暂停开放，室外展园和馆内展园继续开放。

公园的游艺设施也已暂停运营。

为保障游客健康安全，市属公园和中国园林博物馆继续严格落实防控措施，做好游览场所的清洁消毒等各项防疫工作。市公园管理中心提示：入园时须随身携带口罩，科学佩戴，配合做好体温检测，出示北京健康宝绿码，保持1米以上社交距离。