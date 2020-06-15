北京新发地市场周边小区居民全部核酸检测

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第116场新闻发布会上，丰台区副区长张婕介绍，目前已完成新发地市场有关人员咽拭子样本检测共5803份，结果均为阴性，同时拟对周边小区4.6万名居民全部进行核酸检测；目前，丰台区各街乡镇、社区村全面恢复二级响应下的社区防控措施。

据介绍，丰台区围绕新发地市场有关人员和环境开展核酸检测工作，6月13日在新发地市场设置现场采样点5个，联系外区第三方检测机构2家，紧急抽调来自医院、社区卫生服务中心、疾控中心等各级医疗卫生机构的业务骨干，全力开展检测工作。共采集人员样本8186件，截至目前，5803份咽拭子样本已完成检测，均为阴性。在做好市场内商户采样检测工作的同时，全力做好宣传引导和安抚工作，目前商户情绪平稳。丰台区拟对周边小区4.6万名居民全部进行核酸检测，共设置核酸检测站点24个，目前全区已检测10881人。

丰台区对密接人员第一时间安排进行集中隔离，做到“随调随控”，并及时进行核酸检测。截至6月14日15时，已排查密接人员394人，其中已核实现住丰台区242人。目前密接人员已集中隔离111人，其余人员现在采取居家隔离，正在安排集中隔离。在全区安排集中隔离酒店11家（房间1000个）备用。

自6月13日起，丰台区对新发地市场周边11个小区实施封闭管控，暂停人员进出。逐一摸排辖区内自5月30日后到过新发地市场的人员和其同住人员，建立每日报送机制。指导各街乡镇、社区村全面恢复二级响应下的社区防控措施，做好“测温、验证、登记、扫码”四项工作措施。在小区内部，安排物业、产权单位等加强小区环境消杀，在小区外部，安排专人提供送餐、代购等服务，做好居民日常生活和防疫物资保障。（记者 李祺瑶）