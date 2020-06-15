人民时评：合力筑牢防灾减灾的坚实堤坝

我国形成了强有力的应急力量体系，综合救援能力得到极大提升，防灾减灾救灾的人民防线在不断筑牢

防灾减灾的跨部门、跨区域等协同联动，不是简单的“物理相加”，而应该致力于产生“化学反应”，达到“1+1>2”的有机融合

进入6月，我国南方地区发生入汛以来最强降雨过程，广西等地多条河流出现超警戒水位。据预测，今年汛期南北方都将有多雨区，区域性暴雨洪涝重于常年，防汛形势需要引起足够重视。

每年的汛期，对于各级各部门而言都是一场系统性的“大考”。从前期的监测预警、会商研判，到巡查防守、转移避险，再到抢险救援、灾后救助重建等等，防汛救灾的责任链条长，任何一个环节没有抓紧抓到位，都有可能导致严重的灾害损失。实际上，包括暴雨洪涝灾害，我国自然灾害种类多、分布地域广、发生频率高。应对这种“点多面广”的灾情现状，优化配置相关应急资源和力量，协同高效联动，形成工作合力，是题中应有之义。

过去，我国的应急资源往往较为分散，发生重大灾害时，可能各相关部门都会派工作组、进行单项的救灾救援，综合统筹存在不足。2018年4月，应急管理部正式挂牌，整合了11个部门的13项职责。两年多的时间，应急治理体系和治理能力现代化水平明显提高，灾害应对的整体性协同性在增强。

比如指挥体系，按照统一高效原则，预警响应、灾情会商、信息共享、协调处置等联合指挥机制正在不断完善。在此前的金沙江堰塞湖处置中，应急管理部与自然资源部、水利部、国家能源局等多部委联合会商，派出联合工作组到现场统筹救援工作，既汇聚各方面专业力量，又统筹灾害涉及的川藏两省区的力量，提高了救援能力和效率，最终成功排除堰塞湖险情，实现人员“零伤亡”。

再看力量结构，当前我国有近20万人的国家综合性消防救援队伍，各类专业应急救援队伍、社会应急力量等相互配合、优势互补，形成了强有力的应急力量体系，综合救援能力得到极大提升。不仅如此，防灾减灾救灾的人民防线在不断筑牢。去年超强台风“利奇马”登陆浙江，一位基层信息员的及时预警，让140余名村民及时疏散转移，避免了山体滑坡导致的伤亡。在我国，有70余万名基层灾害信息员奔波在城乡社区，成为解决灾害预警信息传递“最后一公里”的关键力量。

需要看到，防灾减灾的跨部门、跨区域等协同联动，不是简单的“物理相加”，而应该致力于产生“化学反应”，达到“1+1>2”的有机融合。应对自然灾害，需要发挥好应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，根据职责分工承担各自责任，确保责任链条无缝对接，才能形成整体合力。比如防汛工作，防汛抗旱指挥部做好统筹协调、气象部门分享雨情旱情数据强化研判、水利部门科学调度水利工程、自然资源部门注意防范滑坡、泥石流等地质灾害等等，各部门各司其职，根据相应优势进行密切配合，才能保障安全度汛。换句话说，只有理顺各个部门相应的职责划分，处理好“统与分”“防与救”等多层关系，才能保障防灾减灾既加强协同又统一高效。

防灾减灾、抗灾救灾是人类生存发展的永恒课题，须臾不可松懈。日前，针对西部地区自然灾害多发的实情，西部八省区市应急管理部门签署省际《应急联动工作备忘录》，共同建立应急协同联动机制。更多条块结合、协同配合的举措还在路上，相信通过一系列“组合拳”，一定能够筑牢防灾减灾的坚实堤坝。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 05 版）