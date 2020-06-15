人民论坛：事实是最好的辟谣者

公开透明，是中国抗疫的底色，也是国际社会对中国抗疫经验的公允评价。然而美国一些政客，却一而再、再而三地睁着眼睛说瞎话，一会儿说中国掩盖真实的感染病例数和病亡人数，一会儿说中国早就知道病毒的严重性却压制信息，现如今又污蔑中国“窃取”美国疫苗相关研究成果。一个国家的政治公众人物如此信口雌黄，把说谎当作家常便饭、张口就来，世所罕见、难以置信。

事实是最好的辟谣者。不久前，湖北武汉公布集中核酸检测结果，在短短19天时间里，共检测近990万人，未发现确诊病例，检出无症状感染者300名，检出率仅为0.303/万，且尚未发现无症状感染者传染他人的情况。这一结果与之前公布的数据一脉相承、互相印证，再次说明中国公布的疫情数据真实可靠。诺贝尔化学奖得主迈克尔·莱维特教授更是以科学家的机智驳斥道：“如果中国是在伪造数据，那他们必须有一台时光机”。在事实面前，美国一些政客对中国的污蔑不仅显得荒唐可笑，更让全世界有识之士看清了他们的真实目的。

事实证明，当人类遭遇未知病毒时，对其了解和掌握必然经历一个过程。疫情初期，几乎没有任何可供借鉴的科学依据，证明这种新型病毒可能会导致危险的大流行病。即便如此，中国依然展现出惊人的反应速度。1月3日，中国在不清楚病因的情况下，就把不明原因肺炎的情况向世卫组织和美国等国进行了通报。20天后，中国采取前所未有的举措，向世界拉响了“震耳欲聋的警报”。美国一些政客，一开始也对中国的抗疫行动表示赞赏，然而由于自身防疫不力导致本国疫情蔓延时，就调转枪头、倒打一耙，试图把责任统统甩给中国，这种自相矛盾的表演，怎能不破绽百出？

一名中国网友曾这样追问，美国一些政客要的到底是怎样的透明度？如果是建立在臆测之上、服务于构陷目的、“有罪推定”式的刻意诘难，那么他们对中国的透明度就永远不会感到满足。谁说不是呢。这些政客挖空心思责难中国，绝不是为了所谓“真相”“透明”，不过是要为他们自己抗疫不力寻找“替罪羊”，为了在国内赢得选票而故意在国际上制造对立情绪。《纽约时报》毫不避讳地指出，一些政客越来越相信，把中国抬升为对病毒传播负责的头号敌人，并且利用美国对北京日益增长的敌意，也许是挽救这场艰难选举的最好办法。《华盛顿邮报》的评论则更加直白：白宫对中国的指控，恰恰自己都可以对号入座。

对美国一些政客来说，新冠肺炎疫情是他们政治表演的舞台、攫取利益的工具，但对普通美国民众来说，却是难以承受的创伤。美国哥伦比亚大学一项研究显示，美国行动限制措施的延误导致至少3.6万人付出生命，如果美国提前两星期实施行动限制措施，83%的死亡患者将幸免于难。时至今日，美国一些政客还在民众生命与政治利益之间踟蹰、权衡，甚至通过“断供”世卫组织、干涉他国内政来转移视线、转嫁矛盾。

谎言说得再动听，也是谎言，永远都真不了。《爱尔兰时报》在一篇评论中感慨，过去世界会恨美国、爱美国或者羡慕美国，但“现在我们第一次认为美国很可怜”。从中，我们读出了对美国普通民众的同情，更读出了对美国一些政客所作所为的鄙夷。

《 人民日报 》（ 2020年06月15日 04 版）