儿童零食有了专门标准 对添加剂等做出明确规定

6月15日，由中国副食流通协会等联合发布的《儿童零食通用要求》团体标准正式实施，对儿童零食营养健康和安全性等方面进行了系统规定。这是我国第一个关于零食的专门标准，也是首个关于儿童零食的标准。

近年来，儿童零食受到越来越多家长重视。面对添加剂多、高油高糖、三无产品多等儿童零食市场乱象，让零食吃得放心、使零食更满足营养需要等消费需求，推动了儿童零食标准的出台。

儿童零食市场乱象多

由于缺少儿童食品安全生产标准，许多面向儿童销售的零食高油、高盐、高糖、添加剂多。中国副食流通协会、农业农村部食物与营养发展研究所等共同发布的《儿童零食市场调查白皮书》显示，目前，我国的儿童零食市场产品质量良莠不齐，既有专为儿童研发的高端零食，也有高钠高脂肪的不健康零食，甚至是三无产品的“辣条”类零食。

与国外的儿童零食标准相比，国内现行的各类食品安全国家标准中，除了对婴幼儿配方食品、辅食有规定外，尚无关于“儿童零食”的概念和相关标准。这也就意味着，市场上大多数“儿童专用”食品，其实并没有针对儿童需求进行生产。

仅以食品添加剂为例，据町芒研究院统计，儿童零食中53.8%的奶制品零食都含有食品添加剂，23.1%的饼干类零食中含有食品添加剂。

由于没有“儿童食品”概念和相关食品标准，许多食品生产厂家在生产儿童零食时，执行的多是成人标准。目前，国家食品添加剂标准是以60公斤的成人为标准制定。儿童的身体尚未发育成熟，排解能力差，按照成人标准加入添加剂，可能给儿童健康带来风险。

目前，我国零食市场正处于快速发展的早期成熟阶段，市场容量巨大。据统计，2019年休闲零食市场规模高达5713亿元，且随着生活水平的提高，年增长率维持在6.0%以上，2020年零食市场规模有望突破6000亿元。然而，由于行业规范和标准体系的缺失，儿童零食市场现状还较为混乱。

儿童食品标注不规范、家长对国内儿童食品品牌信任度低等问题，严重制约了儿童零食市场的健康发展，建立儿童零食标准体系成为行业发展的迫切需求。

首个儿童零食标准正式实施

6月15日正式实施的《儿童零食通用要求》团体标准，对儿童零食的原料要求、感官、营养成分、微生物指标、食品添加剂等做出了明确规定。

《儿童零食通用要求》将儿童按照年龄分为两个阶段：3至6岁（60个月以内）为学龄前儿童；6至12岁为学龄儿童。根据不同年龄段儿童的生长特征，确定不同的重点营养素需求。

此外，这一标准还提出儿童零食所使用油脂不应含有反式脂肪酸，不能使用经辐照处理的原料，少添加糖、盐、油，规定氯化钠、蔗糖、脂肪的限值，产品的组织形态不能有明显尖锐突出物，产品口感不崩牙等。

“儿童在长身体阶段需要各种营养，而且这些营养要与他们的身体机能相匹配，帮助他们健康成长，增强体质，提升免疫力。目前，行业里对这部分的产品研究非常有限。”在团体标准发布会上，参与制订该标准的相关企业负责人表示，“儿童食品最重要的是安全，无论是食材选择、产品配方，还是生产工艺，甚至是包装，都应以对儿童安全为前提；此外，在研发部分儿童零食还要做好食材上的减法和功能上的加法工作。”

“之前行业规范和标准体系有所缺失，让消费者产生了‘儿童吃零食不健康’的认知。”良品铺子CEO杨银芬表示，儿童零食标准的落地，有望为儿童营养零食规划提供研发依据。

（记者 姚亚奇）