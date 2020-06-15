单次航班17例阳性 国际航线首触熔断

6月14日，民航局发布消息，鉴于6月11日南航CZ392孟加拉达卡至广州航班发现17位旅客新冠病毒核酸检测呈阳性，根据6月4日发布的《民航局关于调整国际客运航班的通知》（以下简称《通知》）有关规定，已触发航班熔断条件，民航局决定对该航班采取熔断措施，自6月22日起，暂停该航班该航线运行4周。这是《通知》执行10天来，开出的第一份“熔断指令”。在业内看来，此时按照规定开出“熔断指令”，向外界释放了明确的信号，即我国对于输入病例的防控始终高度重视，有序、分步骤地恢复国际航线对于疫情防控是十分必要的。

根据《通知》，民航局、外交部、国家卫健委、海关总署、移民局等共同建立专班机制，以入境航班落地后旅客核酸检测结果为依据，对航班实施熔断和奖励措施。

其中，奖励措施是指航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续3周为零的，可在航线经营许可规定的航班量范围内每周增加1班，最多达到每周2班。而熔断措施则指航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行1周；达到10个的，暂停该公司该航线运行4周。

与此同时，熔断的航班量不得调整用于其他航线。熔断期结束后，航空公司方可恢复每周1班航班计划。

“包括熔断措施在内，民航局的这一系列政策是我国政府响应国外航司恢复往返中国客运航班的合理诉求，基于我国目前的疫情防疫常态化和复工复产政策下民航领域的精准政策。新政策对任何国家，不只对美方航司。能否复航、复航几班看航司对旅客潜在疫情风险的控制情况。”资深民航专家綦琦表示，控制得好，对我国没有外来病例输入，就能复航，就能有经济回报。不能控制，就停航。在全球疫情走向尚未明朗的情况下，疫情防控是高于航司经济利益诉求的。

而对于本次第一份“熔断指令”，民航观察员王疆民进一步分析称：“在当前国际疫情防控形势不断变化，尤其是国内又出现新的确诊病例的情况下，熔断措施对于防范输入病例是非常有效的举措，向外界释放出我国仍然严控疫情的信号，也说明我国有序、分步骤地恢复国际航线对于疫情防控是十分必要的。”

据悉，为避免“被熔断”，目前已有多家航空公司宣布要求乘客登机前进行核酸检测。四川航空要求自6月12日起，所有搭乘川航开罗至成都航班的旅客，在航班起飞前72小时内，持有效机票前往埃及官方指定地点进行核酸检测。

柬埔寨JC航空宣布，自6月11日起，凡乘坐JC航空班机的旅客，均须在办理值机手续时，出示由始发地所在国家认可的专业检测机构于乘机前72小时内签发的核酸检测报告。

此外，伊朗马汉航空预计自6月17日起（有待卫生防疫等部门审批）恢复德黑兰-广州航线，每周执行1班。回国旅客需持有效期7天以内的核酸检测报告和防疫健康码乘机。

此前，美联航表示，乘客在飞行前需完成自我评估健康检查，确认过去两周内没有出现新冠病毒感染症状。乘客只有在确认并审阅了核对表后，才能收到登机牌。（记者 肖玮 蒋梦惟）