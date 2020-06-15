绕开新发地 北京生鲜备货还有这些选择

北京新发地农产品批发市场（以下简称“新发地”）自6月13日3时起已全面关停，北京生鲜供应会不会出现问题？北京商报记者走访永辉、家乐福、物美、7FRESH等超市及多家餐饮企业了解到，对于一些大型连锁企业来说，可以紧急调货增加供货量；而许多小型连锁和个体户生鲜店则因缺货、涨价等问题而焦头烂额。专家指出，北京食品安全储备机制中，就考虑到了意外出现的情况，因此有一定的调控措施，但是短时间内做到所有网点无差异还有一定难度。

大超市：近5000吨菜已抵京

北京商报记者通过北京多家超市了解到，北京各大超市企业已加大了蔬菜采购量。据不完全统计，截至6月14日15时，已经有近5000吨蔬菜抵达北京各个超市门店。

永辉超市相关负责人告诉北京商报记者，面对当前北京疫情防控形势出现的新变化，永辉超市启动了应急响应机制，对货源、人员展开全面排查，并坚持基地直采，协调做好蔬果保障储备。截至6月14日，永辉超市已调配蔬菜超过1110吨、水果390吨供应北京各大永辉超市。目前北京各类生鲜食材供应充足稳定，随时能够响应需求。

上述负责人说：“最严重的时期都挺过来了，这次也没问题。短时间内主要是需要疏导民众的情绪。我们北京区域门店已张贴保供应稳价格的通知。”

在6月13日-14日期间，北京区域内多家大型超市已经提高蔬菜日订货量，分别从北京周边的河北、山东、内蒙古、辽宁等地的蔬菜基地调配货源。

据不完全统计，家乐福的100吨原产地直采蔬菜也已经抵达北京家乐福的各家门店；物美共有2100吨果蔬供应全市800余家门店；超市发日均150吨、永辉超市110吨蔬菜以及华冠、沃尔玛等超市企业的保供蔬菜和水果分别运抵北京的各家超市门店。

此外，北京农产品流通协会“点对点”食材供应专委会也已组织会员单位调集全国的蔬菜基地资源，大批蔬菜已经连夜进京，供应市场。

个体户：进货价翻倍

大型品牌连锁超市调配蔬菜能力强，但一些小型连锁生鲜企业和个体工商户受到了不小影响，进货难、价格高成了难题。

北京市南四环外的新发地，是首都最大的“菜篮子”。新发地蔬菜占全市供应总量约70%，猪肉占全市供应总量约10%，牛羊肉占全市供应总量约3%。绕开这个“上货”地，小企业非常焦虑。

一家小型连锁生鲜企业的负责人对北京商报表示，“这两天主要是水果、蔬菜受影响比较大。到店消费客流并没有增多，但客单价却提高了30%-50%”。

这个周末抢购囤菜的消费者很多，不到下午3点，基本上80%的卖场就已经售空。这些小型企业供应量有限，进货非常困难，而且进货价格也比往常有所提高。

上述负责人举例称，“比如西红柿，原来从外地进货价是1.6元，但现在很多外地供应商都担心进京回去需要隔离，就都不来了。我们只能从大洋路批发市场采购3.4元的西红柿。进货价上涨，销售价格自然就上涨了”。

目前北京市场上肉类供应比较稳定。据多家生鲜企业介绍，海鲜、水产需求并不大。而果蔬往常主要是通过新发地的进货和部分产地直采。但现在受疫情影响，很多地方要求从北京回去需要隔离，外地车不愿意进京。所以外地的货就比较紧俏。

另外，北京商报记者了解到，目前部分餐饮企业已经停止从新发地进货，改用美菜、快驴等平台。一位餐饮经营者告诉北京商报记者：“现在还没有涨价，但是感觉货源有些紧俏了，很担心会涨价。”

据了解，在新发地休市之后，的确有个别门店以及线上平台出现抢购囤积的现象。以华冠超市为例，平常单日蔬菜销量为20-30吨，6月13日一天的蔬菜销售量已经超过50吨。

有消费者在社交平台留言反映在部分时段7FRESH、物美等超市“没有蔬菜卖了”。同时，每日优鲜、美团买菜等电商平台出现部分蔬菜缺货情况，并且配送到家服务也已经约满。

专家：保供设计包含意外预案

作为北京的“菜篮子”，新发地对北京的重要性毋庸置疑。按照北京市的针对性部署，原在新发地内的蔬菜交易移到4个指定的区域进行。与此同时，北京岳各庄批发市场也延长了经营时间并加大供应量。

北商研究院特约专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳表示，在北京食品安全储备体制机制的设计当中，就考虑到了意外出现的情况，所以对于民生商品基本保障供应有一定的调控措施，包括政府协调和企业建立的外地蔬菜基地保证供应。“但是短时间内做到所有网点都完全无差异还有一定的难度。”

赖阳还说道：“一方面，中小商家在进货上可以与一些大型连锁企业进行一些合作，比如共同采购或是委托采购等方式。另一方面，支持小型连锁企业跟大规模的生鲜经销企业进行对接，由它们来委托、来供货、来保障。这样的话对它们的供应有一定的帮助，但要说供应量完全跟平时一样，恐怕还是有一定难度，毕竟果蔬的保质期非常短，不可能长时间储备。”

此外，赖阳认为，现在外地人员对进京有一些担忧，应当把北京的风险区进一步细化，在一些安全的区域，鼓励外来供应商来进行交易。同时，对于北京这类特大城市的农产品保障不能只有一家占70%，应当增加其他批发交易中心在市场供应中的重要作用。另一方面，对现有的农产品批发市场进行战略性升级。提升农产品批发市场的现代流通程度的升级，提高环境交易效率和保障能力。

北京电商协会智能零售专委会秘书长魏波认为，未来，应该建立多样的中小型服务供应商帮扶个体商户，提供数据化供应链服务，如美团美菜，为个体户、机关单位提供to B的服务。

同时，魏波建议，对散菜实现批次化的管理，建立交易数据档案，通过批次记录交易的过程和信息，实现简单的追溯查询。还应从源头管理，逐步建立蔬菜的配准化管理，鼓励企业发展净品蔬菜加工，降低散菜运输、配送所带来的损耗和产生的垃圾，加工中更可提升数字化的管理，实现商品数字化。

企业：可直接与社区合作

对于保供措施，便利蜂建立了蔬菜直通渠道，与供应商紧密协调，不会经过新发地等农批市场调货。便利蜂表示，肉类食材采购自大型国企或上市公司，均有相关检疫检测证明。近期便利蜂还将对供应商准入和检验检疫机制进一步强化。

华冠超市表示，所有猪肉、牛羊肉、生鲜蔬菜类商品均以产地直供、基地直采为主，不受新发地闭市影响，目前货源充足价格稳定。同时，华冠超市所有门店均已做好各类民生商品、防疫物资备货和紧急调货准备，保证肉菜蛋奶等民生商品供应充足并且按照相关部门提出的要求，加强对生鲜、猪肉、牛肉、羊肉、鸡鸭肉等畜禽肉类、水产品及其制品等产品的采购监管工作。

物美宣布所出售蔬菜、水果、肉品等大部分生鲜商品均为原产地直采，有检疫检测证明，确保食品安全。截止到6月14日早上，共有2100吨果蔬到店，包括蔬菜1500吨、水果600吨，已达到平时供应量的3.5倍。

6月14日起，沃尔玛平均每日产地直送超40吨水果至北京所有门店。同时，根据近两天的销售数据显示，蛋肉类商品消费需求旺盛，为了全面满足顾客的生鲜购买需求，预计本周累计运往北京所有沃尔玛门店的果蔬、肉、蛋等生鲜商品将达500吨。

此外，北京苏宁家乐福、苏宁小店表示，卖场承诺生鲜类、畜禽、水产及其制品全面严控，准入环节保证供应商合规，同时保证商品不涨价、市场供应充足。与此同时，家乐福还积极响应北京市商务局号召，公示了家乐福北京门店联系人和生鲜负责人电话， 对于有购买需求的小商家或者社区，可直接联系家乐福门店；另一方面，对于外地日配至新发地的农户，如果由于新发地关闭而有销售困难，家乐福开通专线对接农户，解决农户销售难的问题。（记者 王晓然 赵驰）