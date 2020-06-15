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我国科学家成功研发农药残留快速检测技术

2020年06月15日08:08 来源：中国青年报

　　记者近日从中国农业科学院获悉，该院农业质量标准与检测技术研究所农业化学污染物残留检测及行为研究创新团队，基于免疫层析试纸条和人工智能图像识别算法的农药多残留快速检测技术近日再获突破。借助该技术，人们可通过微信小程序拍照，5分钟完成检测多种农药残留，检测结果直接显示在手机上。

　　据项目团队首席专家介绍，该技术集成了农药残留免疫检测、图像识别、人工智能、大数据和物联网技术，主要特点是检测速度快、多种目标物同时检测、智能化程度高、数据收集方便、系统兼容性好，特别适合政府监管快速筛查、企业自查、消费者自检。

　　截至目前，项目团队已研制了吡虫啉、克百威、戊唑醇、啶虫脒、腐霉利、毒死蜱、多菌灵等农药的胶体金快速检测试纸条，对试纸条加工参数进行了标准化处理，并使用条形码标识每一种试纸条的身份，研制出了可用于图像识别的多通道试纸条搭载平台。（中青报·中青网记者 邱晨辉）

(责编：许晓华、许心怡)


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