两部委发布复学复课工作20问回复防疫问题

截至6月9日，全国已有超过1.97亿学生复学复课，占在校生总数比例超过71%。随着复学复课人数不断增加，聚集性疫情风险仍然存在。针对复学复课中出现的新情况新问题，教育部、国家卫健委联合发布《疫情防控常态化下复学复课工作20问》。

区域疫情未达到低风险的不开学

《复学复课工作20问》明确，区域疫情未达到低风险的不开学、学校疫情防控条件不具备不开学、师生管理不到位和校园公共卫生安全未有效落实不开学。同时复学复课要咨询疾控专家意见、咨询疫情联防联控机制专家指导组意见。

疫情防控条件不达标的 不建议学校复学

在符合属地疫情防控要求、各校制定精细化防控方案、实行“一校一策”情况下，应该加快全面复学，恢复正常的教育教学秩序。但是，如学校是多校区办学，校区人口密度大、学生流动性强、疫情防控条件不达标的，不建议学校复学。

校外无关人员一律不准进校门

同时强调， 未经学校批准学生一律不准返校、校外无关人员一律不准进校门、师生进入校门一律核验身份和检测体温、对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察、不服从管理者一律严肃处理。

校园内中小学校学生和授课老师无需戴口罩

《复学复课工作20问》还明确，具备开学条件的学校，在校园内中小学校学生和授课老师无需戴口罩，幼儿园幼儿不建议戴口罩，在大学校园人群密集、通风不能保证的地方仍然鼓励大家戴口罩。除了在教室上课外，鼓励学生尽量去阅览室、图书馆或者人少的地方学习。食堂用餐，需要坚持实行分餐分座，减少不必要聚餐，如有必要的聚餐，一定要坚持使用公筷公勺。在宿舍休息时，可以采取通风、拉帘子等防护措施，睡觉时无需戴口罩。

不建议对低风险地区师生进行核酸检测普查

同时，不建议对低风险地区师生进行核酸检测普查。对于来自高、中风险地区的师生，或者是体温异常的师生要采取核酸检测。

中小学、幼儿园复学后需落实闭环管理

《复学复课工作20问》要求，学校复学前后要严格地执行封闭管理；中小学、幼儿园复学后需适当提高防控要求，需落实闭环管理；大学复学后因毕业班学生要外出应聘求职，做到单独闭环管理，并加大症状、体温检测力度，利用大数据追踪旅行史，设置专门的观察隔离区，发现异常要及时按程序处置。

毕业班学生外出求职要做好个人防护，尽量做到“两点一线”，不进入疫情高、中风险地区。在符合疫情防控要求的情况下，支持用人单位采用网络招聘或者进校开展招聘，招聘过程中要避免人员聚集，在校内开阔场所、多批次、小范围开展面试工作，面试过程中做好考官和学生个人防护，缓解学生就业压力。

低风险地区学校中央空调可以使用

复学后国内部分地区如若在夏季不开空调，可能会导致其他疾病的发生。因此，低风险地区严格按照《夏季空调运行管理与使用指引（修订版）》（联防联控机制综发〔2020〕174号）要求运行管理，学校中央空调可以使用。在人员密集的场所使用空调系统时，空调每运行2至3小时须通风换气约20至30分钟。公共浴室要加强通风，定时清洁消毒，延时长、分时段、限人数使用并减少学生公共浴室淋浴时间，加强工作人员个人防护。（潘虹旭）