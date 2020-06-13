医保政策小问答：没有正式工作的人怎么参加医保？

人民网北京6月13日电 （记者崔元苑）医保的重要性不言而喻。正在就业的可以参加职工医保，还未就业的可以参加居民医保，那没用正式工作的人群可以参加基本医保吗？如果可以，该如何参保呢？

近日，国家医疗保障局“医保政策小问答”中解答说，有正式工作的人参加的是职工医保，还未就业的普通居民（比如学生、儿童、没有工作的老年人，以及农民等等群体）可以参加居民医保。有些人没有正式工作，如果参加医保可以根据自身需要在这两种类型里任意选择。

如选择参加居民医保，参保费一年几百元左右，剩下的大部分由国家进行补贴，参保费需每年缴纳一次，不缴纳则不能享受医保待遇。如果希望享受更高的医保报销待遇，则可选择参加职工医保，职工医保按月缴纳，参保费用会高一些，报销比例也会比居民医保更高。参保达到当地规定的年限，则无需继续缴费也可享受退休医疗待遇。