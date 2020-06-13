热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

医保政策小问答：没有正式工作的人怎么参加医保？

2020年06月13日08:08 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月13日电 （记者崔元苑）医保的重要性不言而喻。正在就业的可以参加职工医保，还未就业的可以参加居民医保，那没用正式工作的人群可以参加基本医保吗？如果可以，该如何参保呢？

近日，国家医疗保障局“医保政策小问答”中解答说，有正式工作的人参加的是职工医保，还未就业的普通居民（比如学生、儿童、没有工作的老年人，以及农民等等群体）可以参加居民医保。有些人没有正式工作，如果参加医保可以根据自身需要在这两种类型里任意选择。

如选择参加居民医保，参保费一年几百元左右，剩下的大部分由国家进行补贴，参保费需每年缴纳一次，不缴纳则不能享受医保待遇。如果希望享受更高的医保报销待遇，则可选择参加职工医保，职工医保按月缴纳，参保费用会高一些，报销比例也会比居民医保更高。参保达到当地规定的年限，则无需继续缴费也可享受退休医疗待遇。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn