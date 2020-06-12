上海国际医学中心招聘启事

上海国际医学中心是一家拥有500张床位的综合性、营利性医院，是国家卫健委和上海市政府指定的医师多点执业试点单位，致力于将医疗系统顶尖专家资源融入国际品质的高端医疗服务中，服务于全国乃至全球患者。

建院六年来，在社会各界的关注和支持下，经过全体员工的不懈努力，医学中心遵循“让医疗服务充满关爱”的理念，秉持“好医生、好药品、好设备、好机制、好服务”的内容，逐步探索出一条平台化、专业化和国际化的发展道路。

目前我院正处在新一轮发展机遇期，现面向海内外广招贤才，诚邀各类精英加盟。

一、招聘岗位

1、业务科室：心内科、消化内科（内镜）、肿瘤内科（介入）、普外科、血管外科、骨科、心外科、胸外科、重症医学科、妇产科、儿科、皮肤科、医学美容科、中医科、营养科、麻醉科、病理科、影像科、检验科、药剂科等学科带头人或骨干；

2、护理团队：护理部副主任、护士长、护理骨干等；

3、健康管理：总监、副总监、全科医生、健康管理师；

4、市场运营（含网络渠道和商保）：总监、副总监、经理、助理;

5、管理部门：行政办、人力资源部、财务部、医务部、门诊部、医保办、采购部等部门正、副主任。

二、岗位要求

1、业务科室学科带头人：博士学位，主任医师职称，55周岁以下（博导可放宽）；

2、业务科室骨干：硕士及以上学位，主治医师及以上职称，45周岁以下；

3、护理团队：大专及以上学历，主管护师及以上职称，40周岁以下，具有相应岗位经历；

4、管理部门正、副主任：本科及以上学历，45周岁以下，具有相应岗位经历；

5、具有双一流大学附属三甲医院、境内外知名医疗机构、大型药械公司大区级总监以上的工作经历者优先。

三、联系方式

联系邮箱：Hr@simcgroup.com, Lu.sun@simcgroup.com；

咨询电话：021-60236754, 18516190598，孙小姐；

地址：上海市浦东新区康新公路4358号。