湖北省工商联授予运鸿集团股份有限公司为楚商民企抗疫杰出贡献奖

近日，湖北省工商联（总商会）十二届四次执委会召开，从会上获悉，在此次抗击新冠肺炎疫情中，广大楚商民企成为湖北抗疫阻击战中一支重要力量，楚商民企捐款捐物达15.88亿元，彰显了新时代楚商的责任担当和家国情怀。为鼓舞士气，表彰先进，弘扬正气，省工商联党组研究，决定授予运鸿集团股份有限公司等19家楚商民企为抗疫杰出贡献奖，美年大健康产业(集团)有限公司等34家楚商民企为抗疫突出贡献奖，武汉爱帝集团有限公司等361家楚商民企为抗疫积极贡献奖。

广大湖北民企在本次抗击疫情中呈现几大特点，一是积极主动捐款捐物；二是全力保障生产供应；三是直接参与防控工作；四是倾情关爱战“疫”医护人员；五是主动为政府分忧解难。为本次全省疫情防控取得重要胜利起到了积极的作用。

据了解，新型冠状病毒发生初始，作为湖北的优秀民营企业运鸿集团股份有限公司为湖北抗击疫情捐款捐物三亿一千余万元，董事长李玉保并亲自将物品送到最需要的一线。

运鸿集团股份有限公司是以“肽”产业为主导核心的大健康企业。集团大健康全产业链生态模式，是在目前全球共享居民营养健康消费升级、农产品加工产业升级、严峻的食品安全形势的大背景下应运而生，逐步形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、医药保健生产、健康管理电子商务平台、硅矿开采、电商直播影视制作等业务于一体的“大健康循环产业链”。