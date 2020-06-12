北京：从严从快开展病例流调溯源 坚决切断传播渠道

人民网北京6月12日电 6月11日下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第六十六次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第二十九次会议召开，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的一系列重要指示精神，进一步研究调度疫情防控工作。

会议通报了西城区新增确诊病例相关情况，指出，这起病例给我们敲响了警钟：疫情风险随时随地存在，常态化防控容不得半点松懈。只要一天没有取得疫情防控的最终胜利，就必须时刻保持战时状态，坚决消除疫情反弹的可能。要引以为戒，举一反三，落实“四方责任”，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，做到“三防”“四早”“九严格”，科学、精准、有效抓好常态化疫情防控，巩固来之不易的防控成果。

会议强调，要从严从快开展病例流调溯源，追溯时间要足够长，密接范围要足够准，确保不漏一人。认真查找漏洞，聚焦重点人群、重点时段，精准锁定高危人群，坚决切断传播渠道。病例活动区域要进行环境采样、健康监测，所在社区要采取更加严格的防控措施，实施封闭式管理，相关人群要做到随调随控、应检尽检。全市发热门诊、急诊、社区卫生服务中心要发挥探头作用，做好筛查，及时预警报告。各区各部门要吸取该病例的教训，进一步加强检查，细化完善各行各业防疫工作方案，精准细致做好常态化防控。

会议强调，要加强外防输入工作，实现闭环管理。严格落实集中医学观察和核酸检测等要求，严防入境人员带疫进京。继续动态关注中高风险地区变化，对其来京人员严格落实管控措施。机场、火车站、进京检查站要加强健康监测。

会议强调，要扎实做好社区常态化防控，坚持查证、验码、登记等措施。学校要严格落实校园防疫主体责任，认真抓好晨午晚检、佩戴口罩等防控措施，配齐配强校医力量，保障师生安全健康。

会议强调，要抓好“北京消费季”活动的防疫，强化监管，完善应急预案，严防发生疫情。加强文化体育、旅游、餐饮等行业的防控，细化完善防控工作方案，做好易聚集场所防疫工作。电影院、KTV等密闭式文娱场所暂不开放。抓好出租车、网约车的防疫和安全运营。落实养老机构、照料中心、养老驿站等场所防控措施。对进口肉类、果蔬和货物，要加强检验检疫，防止成为病毒隐形传播途径。做好夏季疫情防控，楼宇大厦要加强通风，按照指引要求科学使用空调、做好消毒。提前做好端午假期疫情防控准备。

会议强调，要加强宣传引导，及时回应社会关注的热点问题。针对疫情变化，进一步完善各类防疫指引，及时作出健康提示，引导市民群众增强个人防护意识，科学佩戴口罩，保持社交距离。