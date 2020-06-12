辉瑞生物制药集团中国区首席运营官吴琨：持续投资中国市场、加速引进创新药物、服务中国患者

人民网北京6月12日电 （记者崔元苑）在14日即将举办的“2020辉瑞新视角乳腺癌高峰论坛”前夕，辉瑞生物制药集团中国区首席运营官吴琨接受媒体专访，围绕参与抗击疫情的企业社会责任、后疫情时期的中国市场评估、创新药物的研发引进上市计划和进展、提升药物可及性与可支付性方案、数字化转型实践、医保谈判工作等相关热点问题进行了回应和解读。

快速响应疫情需求 对中国市场前景充满信心

“早在疫情暴发初期，我们就第一时间做出响应。”吴琨介绍说，我们为内部员工准备了防疫物资的同时，也第一时间向武汉捐赠了药品和物资。同时借助全球采购体系支援中国，向武汉医院的一线医护人员提供急需的援助和医用防护物资。除了湖北，我们还驰援了广州、上海、天津、杭州、辽宁、陕西、甘肃等地，为各地抗击疫情尽绵薄之力。

据了解，疫情救治中，辉瑞有两款产品列入新冠肺炎治疗目录中。为此，在采取了一系列员工防疫措施的前提下，支援大连工厂疫情期间正常生产，保证产品的储备和供应。同时与合作伙伴、物流配送公司合作，确保产品配送不中断，及时到达医院。

“作为制药企业，保障药物的及时供应是我们的重中之重。到目前为止，我们没有因为疫情导致供应中断。全球生产基地包括中国的大连工厂、无锡工厂都积极复工复产，确保药品的生产和供应配送。”吴琨说。

同时，辉瑞发挥自身在抗感染治疗领域的优势，通过远程互动工具、虚拟会议等方式，在疫情期间快速建设学术交流平台，邀请在武汉和湖北疫情前线的重症、呼吸和感染学科专家，与包括广大基层医疗人员在内的全国医疗同道进行多次学术探讨。

“辉瑞也在和合作伙伴及监管机构的共同努力下，迅速推进新冠病毒疫苗研发，”吴琨透露说，近期，辉瑞在美国首批受试者已在BNT162 新冠病毒疫苗计划的1、2 期临床试验中接种疫苗。“我们的目标是确保全球范围内的患者获得优质疫苗和药物的机会。”吴琨表示。

谈及此次疫情的影响以及辉瑞对市场的评估，吴琨分析认为，中国一直是辉瑞全球市场中的重要组成部分，辉瑞也已经成为中国医疗体系不可或缺的一部分。辉瑞目前和去年同期相比实现了正增长。因此，对中国市场的前景充满信心，将持续投资于中国市场，服务中国患者。

“疫情只会强化我们的承诺，即以前所未有的更快速度向中国和世界各地的患者提供药物。”吴琨表示，无论在疫情期间还是疫情结束后，改善患者的药物可及性仍将是我们的优先事项。

加快引进突破性创新药 探索多方共付模式为肿瘤患者减负

“为患者带来改变其生活的突破性创新药物，是我们一直坚持的目标。”吴琨表示，辉瑞目前正在加速进行未来新品的上市工作，希望将来可以在中国更快地上市更多创新产品，争取和全球同步上市。在研发方面，也希望可以做到与全球同步。

据介绍，今年，辉瑞生物制药将继续为行业和公众带来一系列创新产品和治疗方案，其中包括一种治疗急性淋巴细胞白血病的原研新药，因其属于具有明显优势创新药，于2020年3月纳入优先审评品种名单。

目前辉瑞在研产品相对集中在肿瘤和风湿免疫等领域。辉瑞肿瘤全球目前拥有 22 种肿瘤药物和生物类似药，这些药物涉及 30 多种适应症，包括乳腺癌、前列腺癌、肾癌和肺癌，以及白血病和黑色素瘤等。

尤其在乳腺癌和肺癌领域，吴琨介绍说：“在这些领域我们和政府以及医疗机构有很多的合作项目，积极致力于改善肿瘤的治疗方法和肿瘤学术平台建设，包括新视角乳腺癌高峰论坛、EAR 肺癌精准学院、以及‘全方位、全周期’肿瘤健康管理在中国的落地等多个项目，与专家协作，推动前沿学术共享，以此实现规范化治疗质控、临床治疗方案的精准优化和城乡均质化诊疗。”

吴琨也呼吁，通过患者援助项目、地方医保和商业保险不同的模式，缓解肿瘤患者的经济负担以及助力满足其临床治疗需求。

为此，吴琨建议，通过引入商业保险实现支付手段和方式的多样化，满足患者多元化的医疗需求。社会各界在多方共付模式下不断进行探讨和深化。辉瑞也积极参与推动中国商业健康险的发展，希望通过支持政策的后续落实和完善，提升药物可及性，并通过多方合作，解决患者在重特大疾病的支付能力，惠及更多中国患者。

探索实践数字化转型 高效服务医生与患者

“辉瑞的创新生态既包括持续引入创新的产品，也包括积极探索创新的发展模式。”吴琨表示。

据了解，在数字化转型方面，辉瑞紧随中国“互联网+医疗”的发展步伐，携手多家互联网平台合作，通过创新、可行的方式，满足患者多样化的医疗服务需求。尝试了包括 AI 药物研发、电子数据采集、临床数据管理、数字营销等创新手段，具体体现为利用大数据进行罕见病患者的筛选、利用大数据进行新药开发等。在疫情期间，辉瑞推出“S.A.F.E.患者安新服务”，满足了乳腺癌患者在特殊时期了解医疗信息和购药的急需，让患者能得到及时的诊断和治疗。

“疫情催化了中国医疗产业数字化发展进程，疫情的不确定性在给临床治疗带来巨大挑战的同时，也催生了医院诊疗及问诊模式的创新和突破，催化了互联网医院的价值重塑。”吴琨认为，辉瑞将持续积极探索和实践“数字化转型”，为医生和患者及行业各方提供创新解决方案，如为医务人员量身打造的一站式医学服务平台“辉瑞e 慧”。通过数字化技术高效地开展工作，研制更多创新药，并更加高效地惠及患者，为他们带去更有意义的体验。

据介绍，即将在6月14日举办的第十届“新视角乳腺癌高峰论坛”也将首次通过线上形式，邀请数千名乳腺癌专家和临床医生在云端，聚焦国内乳腺癌全程诊疗现状与发展趋势，展开多方探讨。

推动肿瘤创新药物医保谈判 助力中国健康事业持续发展

对于今年的医保谈判工作，吴琨表示，辉瑞积极响应国家政策，将一如既往地参与和配合政府对国家医保目录的全面调整，让更多的患者能够获得创新的药物治疗，提高抗癌药物可及性。

“今年，我们除了加速推动一款乳腺癌用药进入国家医保之外，也将同步加快肺癌领域一款创新靶向药和抗感染领域一款创新药进入医保，以及肾癌、胃肠间质瘤药物、肺癌三款创新药物的续保流程。”吴琨透露说。

“肿瘤是辉瑞非常重要的一个领域，未来我们希望辉瑞中国加入更多的全球临床新药试验，期望有越来越多的创新抗肿瘤产品在中国上市。”吴琨称，下一步，辉瑞将一如既往以患者需求为中心，积极引进突破性的创新药物，探索药物可及性创新方案，确保以及时、可负担的方式让药物的突破创新真正造福于我们的中国以及全球患者。

为加速新药引进，满足国内患者的治疗需求。据了解，在今年的进博会上，辉瑞将会展示一种治疗急性淋巴细胞白血病的原研新药，因其属于具有明显优势创新药，于2020年3月纳入优先审评品种名单。 在今年 4 月，在海南省博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局主办的健康海南-乐城行暨“永不落幕”国际药械展上，辉瑞展示了肿瘤、疫苗、罕见病、抗感染、炎症与免疫等五大领域创新产品及治疗方案。

“辉瑞把研发资源集中投入到最有可能获得突破和成功及临床迫切需要的疾病领域。”吴琨如是表示，辉瑞一直坚定履行对中国市场的长期承诺，助力中国健康事业的持续发展。支持中国医药创新，为实现健康中国2030战略目标作出贡献。