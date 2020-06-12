清嗓子、打呼噜、便秘…… 小孩“小毛病”的背后

“孩子总是眨眼、清嗓子，这是怎么回事？”“孩子经常拉不出，有啥好办法？”……你家娃是不是也有这些小毛病？近日，北京中医药大学东方医院的儿科医生对此进行了答疑解惑。

孩子为何频频眨眼、清嗓子

北京中医药大学东方医院儿科主任吴力群说，孩子反复出现眨眼、清嗓子等现象，是家长经常遇到的问题，应该重视这些“小毛病”，因为这可能是许多疾病的早期信号。

短暂性抽动障碍：起病多见于4—7岁儿童，初期常表现为眼部、面部肌肉抽动，如反复眨眼、皱眉、清嗓子、吸鼻子、摇头等。抽动症状常起伏、多变，如果这些症状持续两周以上，需要带孩子到医院早期诊断，早期干预治疗，否则抽动症状有可能会向颈部、躯干或者上下肢发展，成为多发性抽动症，有些还会合并多动症、学习困难、情绪障碍等，不同程度地影响孩子的学习、生活和社交活动。

倒睫：由于眼睫毛向后方生长，导致不正常地触及眼球，引起异物感，出现眨眼、怕光，流泪等现象，尤其是摩擦黑眼球部位的角膜，严重者还会引起角膜炎，进而影响视力。

干眼症：是以泪液分泌减少、眼睛干涩为主要症状的眼病，常有双眼痒感、异物感。在目前受新冠肺炎疫情影响的居家网课学习期间，孩子们长时间使用手机、平板电脑等电子产品，用眼过多，加之屏幕画面闪烁，孩子因干眼症出现眨眼、揉眼的情况明显增多。

儿童近视：近年来儿童近视发病率上升，与电视、手机等电子产品强光刺激、用眼过多、长时间近距离看东西等有关，孩子视力疲劳也会出现眨眼睛。家长应定期带孩子检查视力。

结膜炎：引起结膜炎的原因很多，儿童常见有细菌性、病毒性或过敏性结膜炎，表现为频繁眨眼，眼睛有异物感，眼屎增多，怕光流泪。

上气道咳嗽综合征：与鼻、咽、喉及扁桃体有关，如慢性咽炎、扁桃体炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎、腺样体肥大等疾病，都可以因为刺激咽喉部出现咳嗽、清嗓子等症状。

当孩子反复出现眨眼、清嗓子时，需要带孩子到医院就诊，明确诊断。可采用中药内服配合中医外治法治疗儿童抽动障碍、儿童近视、上气道咳嗽综合征。

家有“呼噜娃”，该怎么办

北京中医药大学东方医院儿科主任医师郝宏文介绍说，孩子如果偶尔有鼾声，可能是睡姿不合适，如果经常听到这种鼾声，则应该带孩子去看病了。

通常造成打呼噜的原因是因为鼻咽部有病变，堵塞了呼吸道，如：鼻炎、腺样体肥大、扁桃体发炎、鼻中隔偏曲等。其次，舌根下坠、身体肥胖也是引起儿童打呼噜的主要原因。

扁桃体、腺样体都属于淋巴组织，腺样体也叫咽扁桃体，出生后随着年龄的增长而逐渐长大，2—6岁时为增殖旺盛的时期，10岁以后逐渐萎缩。如果有反复的呼吸道感染，就会刺激腺样体发生病理性增生，从而引起鼻堵、张口呼吸、打鼾的症状，严重时可出现呼吸暂停等。本病常与慢性扁桃体炎、扁桃体肥大合并存在。反过来，扁桃体肥大、腺样体肥大也容易引起反复呼吸道感染，二者互为因果，形成恶性循环。

儿童腺样体肥大早期以内科治疗为主，可采取中西医结合治疗，或者纯中药治疗。中药治疗以化痰软坚散结，宣通鼻窍为主，同时配合体质调理，预防反复呼吸道感染发生。当保守治疗无效时，可选择手术治疗。

小儿便秘会有啥危害

郝宏文说，在日常门诊中，常常见到家长带孩子来看便秘。便秘是指以排便困难为主诉，以下几种情况都属于便秘：排便的时间延长，每次排便间隔时间在72小时以上；便质干结，严重的则如羊屎状，即球状；排便费力；有的则是大便并非干结，但排出困难。

小儿便秘最大的痛苦是肛门疼痛，便秘可引起肛裂、痔疮，出现出血、排便疼痛等严重不适，有时还会导致尿频、遗尿。长期便秘还可造成小儿对排便深深的恐惧，个别小年龄孩子出现排便困难，大便时孩子闹、家长心里哭的痛苦过程，对孩子的生理以及心理造成不良影响。

“夏季四法”养护孩子脾胃

提到夏季，我们就会联想到冷饮，在炎热的夏季吃一根雪糕，很是惬意，对孩子来说，更是喜欢。但是北京中医药大学东方医院儿科医生尹英敏说，一根根雪糕，也许就是伤及孩子脾胃的元凶。在古代有“春夏养阳”的养生理论，加之孩子本身“脾常不足”的生理特点，所以在夏季更应该顾护孩子的脾胃。为此，家长应该做到以下几个方面。

第一：戒“凉”。春夏之季阳气生发，此时应该顺应阳气生发之势，戒“凉”以免伤及脾阳。首先强调，不要过度食用“寒凉”食物，如冷饮、冰镇水果等。俗话说“寒从足下起”，光着脚丫在瓷砖地上走路，夏季空调温度太低，这些都容易导致腹部、足部受凉感寒。

第二：食“甘”。食物有“五味（酸、苦、甜、辣、咸）”，五味相合于五脏（肝、心、脾、肺、肾），所以甘甜味入脾可以补脾，而且味道偏甜，孩子会比较喜欢。在夏季家长可以给孩子适当食用甜味的食物，如苹果、西瓜、丝瓜、红枣、小米，薏苡仁、芋头、山药、土豆、胡萝卜、红薯等，可以做成粥、汤、菜肴、果汁等，但是也要注意，过多食甜味食物容易阻碍脾胃的运化，气机不畅，出现腹胀、便秘的情况，因此，不要过量，应该搭配其他食物，营养均衡。

第三：多“动”。如果孩子在户外运动比较少，加之吃得太多，过多的食物壅滞脾胃，影响脾胃的运化功能，出现厌食、腹胀、口臭及便秘的症状。因此在夏季，应增加户外运动，如上午9-10点、下午4-5点可以去公园运动，散步、跑步或游戏，能增强脾胃的功能，促进消化。

第四：动“手”。夏季衣着单薄，便于给孩子进行小儿推拿按摩。家长可以进行简单的推拿按摩，调理孩子脾胃。方法是双手搓热后给孩子摩腹，如果孩子平素脾胃虚弱，厌食、大便偏稀，可以逆时针摩腹；如果孩子口臭、腹胀、便秘，可以顺时针摩腹。另外还可以选择补脾经、捏脊等治疗，不仅能调理脾胃，可以帮助孩子改善食欲，通畅大便。

中医认为孩子的生理特点为“脾常不足”，然而脾为阴土，夏季湿邪及寒冷饮食，最易损伤脾阳。因此夏天来临，切忌过食寒凉的食物及处于过凉的环境，注意顾护阳气，保护孩子娇弱的脾胃。