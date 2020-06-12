核酸检测助力精准防控

制图：张芳曼

5月24日，山东工商学院内，返校学生正接受核酸检测采样。

唐 克摄

6月8日，国务院联防联控机制综合组公布了《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》，提到推动重点人群“应检尽检”，其他人群“愿检尽检”，疾控机构定期对普通人群进行抽样监测和流行病学调查。

在常态化防控下，为何要扩大核酸检测？居民做检测是否方便？实验室运转情况如何？检测试剂性能是否可靠？记者就此采访了相关部门。

居民检测方便吗？

医院对前来就医的发热患者、住院患者等全部进行核酸检测，有资质的体检机构也可开展采样服务

从5月中旬起，北大人民医院门诊楼旁搭起了一排遮阳棚，这是医院新设立的鼻拭子采集处。每天早上7点半到下午5点，有4名“全副武装”的护士在这里为患者做新冠病毒核酸检测采样。“扩大核酸检测范围后，我们的采样量越来越大，从之前的每天150人左右增加到约450人，原先的采样室不够用，就扩建了这片区域。”负责采集处的护士长说。

早上9点半，53岁的罗先生拿着门诊医生开具的检测单，来到鼻拭子采集处。“您好，请出示行程码，再让我核对一下信息。”在采集处入口，护士先对罗先生做了采样信息录入。随后，罗先生走到采样区域坐好，护士取出一根棉拭子插入鼻腔。护士解释，使用鼻拭子不用张口，暴露风险更小，采样时会深入咽部，保持15—30秒即可。

从登记信息到做完取样，罗先生花了5分钟，之后可以通过手机上的医院官方APP查看检测结果。“10小时就能出结果，速度很快。”罗先生说。

“不光这个采集处，我们在急诊、发热门诊也安排有采样人员。”北大人民医院医务处副处长张晓红介绍，医院严格执行扩大核酸检测应检尽检工作，对前来就医的发热患者、住院患者及陪住人员、有发热或呼吸道症状的急诊留观人员等全部进行核酸检测，这些应检人员加上自愿检测的人员，每天总共要检测约600人次。

在北大人民医院住院楼16层的胸外科病房，马女士几天前刚做完肺部手术。“我们是从河北沧州来看病的，我和我妈都做了核酸检测。”马女士的女儿小秦说，他们一周前决定住院手术，医院便安排她俩做了新冠病毒核酸检测、抗体检测和胸部CT，最后由医生确认没问题了，这才顺利住进来。“医院把关很严，我们特别理解，也积极配合。”小秦说。

“扩大核酸检测非常重要，对医院做好感染控制很有帮助。”张晓红说，医院主动加强核酸检测，可以及早发现问题。

解放军总医院第五医学中心感染中心一科副主任张昕分析，夏天来了，医疗机构使用中央空调的频率增多，感染风险也在增加。扩大核酸检测范围、提高检测能力，可以甄别、发现无症状感染者等，有利于降低感染风险，避免暴发院内感染。

4月24日，北京市卫健委发布《关于进一步做好新冠病毒核酸检测有关工作的通知》，支持体检机构等在做好院感防控、保障质量安全的基础上开展采样服务。社会医疗机构爱康国宾集团迅速响应，取得了相关资质。4月30日，爱康国宾日坛分院体检中心正式启用“免下车”新冠病毒核酸检测采样点，成为北京市医疗机构首家“免下车”采样点。

何先生的儿子正赶上开学，学校通知要做核酸检测，于是何先生在爱康APP上下了单，并预约好第二天去爱康国宾日坛分院体检中心采样。中心内有一处大约1000平方米的小院，医务人员摆好三张桌子，何先生需要开车到不同的桌前配合检测。

第一站，何先生打开车窗，护士帮助他儿子完成测体温、查健康码、登记电子检测报告等事项；第二站，快速填好流调信息、核酸检测申请单和知情同意书；第三站，护士用咽拭子完成取样。

“在车里张开嘴，‘啊’一声就完事儿，真快！”何先生认为，这种“免下车”核酸检测服务不用排队，大部分流程都在线上完成，采完样直接开车走，总共不过3分钟，一点也不耽误时间。

“‘免下车’检测在室外通风环境中进行，同时人在车内可以减少接触，更加安全高效。”爱康国宾集团北京区医疗管理副总经理李秀池说。目前，北京市核酸检测机构已增加到70所，为方便居民检测，设置了100多个采样点，日检测能力达5.1万份。

实验室管理安全吗？

各地加强实验室检测质量控制，使核酸检测既保“量”又保“质”，为常态化疫情防控提供有力技术支撑

6月2日，国务院联防联控机制医疗救治组印发《关于做好疫情常态化防控下新冠病毒核酸检测质量控制工作的通知》，要求各地加强实验室检测质量控制，使核酸检测既保“量”又保“质”，为常态化疫情防控提供有力技术支撑。

早晨8点，解放军总医院第五医学中心发热门诊护士尹青准时上班，开始对患者挨个做咽拭子采样。她将样本装入一次性病毒采样管，用双层密封袋封装，小心地放进黄色的样本转运桶中。快到中午，工作人员将转运桶放进转运箱，送到临床检验医学中心的加强型生物二级负压实验室。

临床检验医学中心李波博士和同事在实验室严阵以待，他们穿着连体防护服、手套、鞋套，戴着防护面屏、N99口罩。疫情初期，这身装备在负压条件下曾令人喘不过气，但坚持了5个多月，如今他们已适应了。

李波将样本转运桶放进生物安全柜，打开后进行核酸提取，离心、加压等操作花了约1个半小时，之后，他将已经灭活的病毒转至荧光定量核酸扩增仪中，再过约2小时，才能出检测结果。一批样本检验完成后，他会打开紫外灯，进行严格的消毒程序。“从拿到样本到出报告，要在里面呆5小时左右。有一次，为了一名情况紧急的患者临时开工，我们从深夜12点干到早上5点。”

“扩大新冠病毒核酸检测，离不开专业实验室的支撑。”解放军总医院第五医学中心临床检验医学中心主任李伯安介绍，第五医学中心是新冠肺炎定点医院，在传染病防治和研究上有丰富的经验和强大的人才、技术储备。1月下旬，临床检验医学中心“P2+”负压实验室正式启动运行，2月初，经过北京市相关部门评审、比对，该医院成为北京首家获批“新冠病毒核酸检测单位”的驻京军队医院，也是全市最早在负压实验室中开展核酸检测的机构之一。

“别看实验室不大，但在疫情中发挥了巨大作用。就在这6平方米的负压区域，12名检测组员轮班，从早上8点工作至凌晨，最多每天检测约800份样本，常态化管理下日均检测约400份样本，满足了医院患者以及复工复产体检等核酸检测需要。”李伯安说，3月底，医院最后一名确诊患者出院，此后检测样本量反而增加了，这是因为恢复常规诊疗服务后，住院患者和陪同人员，以及自愿到医院检测的团体人数都显著上升。

新冠病毒具有高致病性，为了保障实验室安全，临检中心对实验室人员、设备、材料、制度、环境等都有严格的规定，每个环节都不能出纰漏。比如检测人员都经过岗前技术培训，必须持有PCR（基因扩增技术）证；实验室还要进行生物安全风险评估，对病毒样本溢洒、操作失误等情况都制定了应对措施。

“扩大核酸检测在人力物力上投入较多，但可能是目前最有效的发现手段。”李伯安说，当前患者还没有清零，散发病例仍然存在，加上全球疫情蔓延，短期内又没有疫苗上市，在这种情况下，我国要推动复工复产和开放合作，扩大核酸检测是最可行的应对之策，可以尽早尽快找出传染源。

为进一步提升批量检测能力，第五医学中心临检中心改进了核酸样本提取方法，使得提取浓度提升了2.5倍，同时对样本使用双试剂检测，提升灵敏度、特异性。在北京市临检中心组织的实验室间质量评价和北京疾控中心组织的飞行检查中，均为100%合格。

“新冠病毒核酸检测中有个指标是CT值，一般来说，它大于38就是阴性，小于38就是阳性，而刚治愈的患者的CT值往往是变化的，不是按照38这个值‘一刀切’的。有的患者快要出院，检测CT值却在38附近波动，这时候我们就不能轻易让其出院，而是坚持双试剂检测，并适当放宽CT值诊断的范围，确保患者真正转为阴性再出院。这也是我们长期研究传染病形成的经验。”李伯安说。

检测结果准确吗？

核酸检测仍是临床诊断新冠肺炎的“金标准”。只有检测特定的病毒核酸，才可以排除其他病原体的感染

近日，国家卫健委副主任曾益新表示，在对疫情风险、检测能力进行全面科学评估的基础上，扩大核酸检测的范围，既有利于精准防控，保护群众健康，又有助于人员的合理流动、推动社会经济和生活秩序的全面恢复。

有人提出，核酸检测存在假阴性等问题，如今扩大核酸检测，其结果是否可靠？李伯安认为，目前核酸检测仍是临床诊断新冠肺炎的“金标准”。只有检测特定的病毒核酸，才可以排除其他病原体的感染。做CT无法确定是不是新冠肺炎，而抗体检测等检测手段，在灵敏度和特异性上也不够理想，所以只能作为核酸检测的补充、辅助。

“核酸检测理论上做不到100%的灵敏度和特异性，但我们可以尽量提高其准确性。假阴性问题大都是可以分析原因的，比如咽拭子取样有没有刮到上皮细胞、样本取自上呼吸道还是下呼吸道、样本运输存储时间是不是太长、样本提取溶液浓度的高低等，每一个步骤我们都要进行研究、改进，并严格执行，这样才能提高检测结果的准确性。”李伯安说。

对于我国核酸检测技术能力，科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，总体来看，我国检测试剂的技术水平和产品性能与发达国家处于同一水平，检测产品的产能基本满足当前需要。“根据发布的病毒序列，有关检测企业和研究机构2周之内完成了核酸检测试剂的研发和产业化应用，快速实现检测试剂从无到有的突破。并不断根据需要，在检测的灵敏度、便捷性方面持续改进，产品性能也不断提升。”

中山大学达安基因公司董事长何蕴韶认为，我国核酸检测试剂的产能和质量均是世界领先。3月份，国家卫健委临床检验中心做了889家核酸检测实验室质评，阳性符合率达97%。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红近日透露，我国每天的检测能力能够达到150万份。为进一步提高检测能力，下一步将加强二级以上医疗机构的实验室建设，同时将加强生物安全管理、实验室管理，以及医务人员培训等，以适应复工复产之后医疗服务和全社会对核酸检测的需求。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 19 版）