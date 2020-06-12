科学应对疫情对脱贫攻坚的冲击

今年是全面建成小康社会决胜之年、脱贫攻坚决战之年，原本就有不少硬仗要打，又遭遇新冠肺炎疫情影响，各项工作难度更大、任务更重、要求更高。确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会，要求我们必须把疫情影响降到最低限度，坚决打赢脱贫攻坚战。

今年一季度，贫困地区农村居民人均可支配收入名义增长2.7%，比全国农村居民平均增速高1.8个百分点；扣除价格因素影响，实际下降3.0%，比全国农村居民平均降幅小1.7个百分点。这表明，疫情对贫困地区的冲击要相对轻一些，这也是我们坚决打赢脱贫攻坚战的优势所在。但是，由于贫困地区的脆弱性和内生动力不足，也绝不能轻视疫情对脱贫攻坚的影响。

新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响主要体现在四个方面。一是延缓了扶贫项目的建设进度。受疫情影响，一些扶贫项目不能按计划开工，处于停工或开工不足状态，建设进度被延缓。二是影响了贫困劳动力外出就业。疫情防控期间，一些贫困劳动力滞留在家，不能外出务工就业。国际疫情蔓延，出口产业受到较大冲击，而在这些产业就业的人员，不少来自贫困地区以及贫困和低收入家庭。三是对贫困地区的产业发展形成一定冲击。影响较大的主要是鲜活农畜产品销售、休闲农业和旅游业等，其中对贫困地区的旅游业影响最大，导致一些扶贫产业项目效益下滑。四是加大了返贫和致贫风险。在已脱贫人口和贫困边缘人口中，有的增收渠道单一且不稳定，一旦受到疫情冲击，就业和家庭经营收入容易受到较大影响，很容易陷入贫困。

既要从面上看到疫情的影响，也要聚焦到重点难点。比如稳定贫困劳动力就业问题。各级政府采取多方面措施，推进贫困劳动力务工就业，取得了积极成效，但仍需继续用力。又如增强产业发展的可持续性问题。贫困地区产业发展层次较低，市场竞争力和抗外部干扰能力不强，这次疫情一定程度上提示了其产业脆弱性。一些易地扶贫搬迁项目，后续产业扶持也有待跟上。聚焦这些重点难点问题，各项政策才能做到有的放矢，补齐短板。

知道影响所在，明确重点难点所在，加大脱贫攻坚的政策支持就有了针对性。总结起来就是：抢进度、补短板、提质量。“抢进度”，加快农村危房改造、农田水利、基础设施等项目建设进度，将疫情期间耽误的时间和进度抢回来。“补短板”，重点针对“三保障”、饮水安全等短板和薄弱环节，对标脱贫目标尽快补齐；抓住国家应对疫情加大投资的时机，加快启动实施一批脱贫致富的基础设施和公共服务项目。“提质量”，加强产业扶贫、就业扶贫和消费扶贫的衔接，加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，培育一批具有竞争力的长效富民产业，增强脱贫人口的自我发展能力，从源头上消灭造成返贫和新发生贫困的土壤。

全面建成小康社会，是我们党的庄严承诺；消除绝对贫困，是中华民族的千年夙愿。只要坚定信心，付出更多努力、拿出更大力度，就一定能打赢脱贫攻坚战，让全国人民一起步入全面小康。

（作者为全国人大农业与农村委员会委员、中国社会科学院农村发展研究所所长）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 05 版）