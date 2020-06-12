骑行戴头盔 安全有标配

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从6月1日起，公安部交通管理局要求持续加强执法管理，依法查纠摩托车、电动自行车骑乘人员不佩戴安全头盔、汽车驾乘人员不使用安全带行为，助推养成安全习惯。

按照部署，各地根据当地实际情况确定实施依法查纠的时间。在行动中，各地采取了哪些务实举措，效果如何？

从细节做起

推广“买电动自行车送头盔”，实行骑手计分制，路面劝导与源头治理相结合

6月初，在河北石家庄桥西区裕华路与维明街交叉口，交警拦下两辆同行的电动自行车，并当场对其中一名未佩戴头盔的骑乘人进行了批评和安全教育。

据河北省公安厅交通管理局秩序管理支队队长赵凯介绍，河北正采取措施，把安全守护行动落实到每一个细节中。

记者了解到，河北将以校车、客运车辆、出租车为重点车辆，以高速公路、城市快速路为重点路段，现场查处与自动抓拍相结合，并用好罚款、记分手段。

“全省已精选了10个宣传警示典型案例进行广泛宣传，以提高公众认知度。邢台市制作的一条抖音视频‘电动自行车撞到汽车，挡风玻璃瞬间破碎’，观看人数很快突破了800万”，赵凯介绍。

相对于路面劝导，源头治理更为重要。河北省交管部门积极联合行业主管部门、行业协会等，落实新出厂摩托车配备安全头盔要求，推广“买电动自行车送头盔”。在石家庄赞皇县，顾客在任一店铺内购买车辆，签订《佩戴安全头盔承诺书》后，即可获赠头盔一个。

在邢台市，当地创新实施了外卖、快递骑手计分制，以强化电动车管理。“全市目前33家外卖和快递公司的2500余名骑手，均已在交管部门备案。每名骑手有统一编号，并持有交通文明记分卡。出现交通违规行为会相应扣分，比如闯红灯扣6分，不戴头盔扣2分。一个季度内记满12分的，骑手将暂停接单，接受培训；记满36分的，骑手将被调离岗位或做辞退处理”，邢台市公安局交警支队秩序管理大队警官周志伟说。

从引导抓起

开展现场安全教育5万余人次，重点强化快递、外卖等从业人员的规范管理

最近，山东小伙李明戴的头盔，从以前的“整盔”变成了“半盔”。“不能因为天热就不戴，换个‘半盔’会凉快一些。”李明说，之所以坚持戴头盔，是因为他之前目睹过没戴头盔发生交通事故的场面。李明在济南开店售卖电动自行车，最近他一直在给前来购买电动自行车的市民普及购买头盔注意事项以及戴头盔的正确方法。

山东交警总队每周派出16个督导组，重点检查督导安全守护行动宣传发动、规范执法等情况，尤其是到客运站出口暗访检查客运车辆驾驶人、乘务人员在发车后安全带佩戴等情况。截至目前，山东交警对未佩戴头盔的骑乘人进行现场安全教育劝导5万余人次，对未使用安全带的驾乘人进行现场安全教育6万余人次。

近日，青岛城阳区公安交警大队联合外卖企业，对全体外卖骑手发放相关宣传材料，进行道路交通安全法律法规、交通安全知识宣传教育。“因为送外卖有时限要求，外卖骑手车速较快，做好诸如戴头盔之类的安全防护尤为重要。”一名一线执勤交警说。据介绍，山东交警积极联合邮政等相关部门和行业协会，督促快递、外卖企业强化内部安全教育，为快递小哥、外卖骑手配齐头盔，督促其规范佩戴。

山东各地交警部门与爱心企业等联合开展交通安全答题奖头盔、捐赠头盔等活动。截至目前，累计开展头盔捐赠活动1200余次，赠送头盔数量1.1万余个。

山东还以学校、幼儿园集中复学复课为契机，将道路交通安全知识纳入开学第一课安全知识讲座。截至目前，全省公安交警部门共组织教育机关、学校及幼儿园负责人召开安全守护行动座谈会2700余场次。

从观念改起

以身边案例提醒市民，教育和处罚并行，与骑电动车有关的交通事故率大大下降

浙江台州温岭市城东街道洋河村路口，交警拦下了一名骑电动车的女子。

“请戴上头盔！”交警提醒。

女子有些不情愿，但还是拿起头盔戴好。在过下一个路口时，一辆货车疾驰而来，女子连车带人被撞飞出去几米远。万幸的是，由于佩戴了头盔，女子并无大碍。

这段安全警示教育视频，在温岭市电动自行车销售上牌登记点向市民循环播放。不少市民看后感慨：“确实要戴好头盔，珍惜生命啊。”

为加强对电动自行车驾驶者教育培训，台州警方近来在电动自行车销售上牌登记点、老年人集中活动点以及交通违法现场安全教育点等地点循环播放教育视频、图片新闻，以身边案例提醒市民。

如何引导大家戴上头盔？自2017年起，台州针对市民骑电动车不戴安全头盔的陋习，开展路面专项整治，加强宣传引导。近年来，台州已向全市电动车主、机动车驾驶员、60岁以上老年人发放760万份宣传资料。

与此同时，依照相关法律规定，台州出台了一系列严管措施。2019年以来，全市共查处电动车交通违法23万例，行政拘留563人。

为应对有人骑车出门忘戴头盔的情况，近来，台州公安交警部门还协调文明办、团委等单位推广捐赠头盔、共享头盔等活动。截至目前，台州已为群众免费发放150余万顶头盔。

多措并举之下，骑电动车自觉佩戴头盔已经成为台州市民的习惯。据统计，台州市城区骑电动车头盔佩戴率达95％以上，非城区达85％以上，与骑电动车有关的交通事故率大大下降。台州交通事故死亡人数实现连续三年下降，从2016年的929人降至2019年的404人。

链接

【案例一】

5月10日，重庆市大足区交巡警支队棠香大队接到报警称，在石刻大道发生了一起单车事故。民警经调查发现，事发时车辆突然左偏，径直撞上道路中央的隔离栏，由于车速较快、撞击力度大，车辆在空中翻转5圈后才摔落在地，车辆轮胎及零部件散落一地。随后，民警在医院内找到驾驶人汤某。据汤某回忆，当时因一时分神操作不当，导致车祸。幸好自己跟儿子都系了安全带，没有受到严重伤害。

【案例二】

前不久，江苏常熟一名骑电动自行车的女子在交通事故中倒地，头部重重地砸在道路上，人也飞出去很远。关键时刻，一只安全头盔保护了她。

5月21日上午7时许，常熟交警接到报警称，两辆电动自行车相撞。交警立即赶到现场，发现事故双方驾驶人都只是轻微擦伤。其中一名驾驶人陶某告诉民警，5月20日，丈夫送给她一只崭新的夏盔，没想到，第二天就派上用场了。

【案例三】

5月7日5时40分左右，一辆黑色小型轿车在辽宁盘锦兴隆台区兴惠岗由西向北左转弯时，与一辆摩托车相撞，由于摩托车车速较快，驾驶人被撞飞出去10多米远，摩托车前部也被撞得七零八落。

经医院检查，驾驶人左小腿两处骨折，身上多处擦伤并有轻微脑震荡。庆幸的是，由于他佩戴了安全头盔，头部没有受到任何伤害。

（本报记者 张 璁整理）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 11 版）