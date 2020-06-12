关闭400家门店 星巴克要过紧日子了

北京时间6月11日，星巴克在最新股东信中表示，受新冠疫情影响，预计截至6月底的第三财季营业利润将减少22亿美元，本财年剩余时间销售额将持续下跌，同时公司计划在未来18个月内永久关闭约400家经营门店。

随着新冠疫情在全球的持续扩散，星巴克于今年2月起陆续关闭了中国、美国等地的大部分门店。尽管截至目前，其在美洲和国际市场的绝大多数门店在5月底前都重新启动了营业，但上半年的亏损在短时间内仍然难以弥补。

因此，星巴克预计，整个2020财年，星巴克全球最大的两个市场——美国和中国的同店销售额将下降10%-20%，其中第三财季中国同店销售额将下滑20%-25%，美国同店销售额将下滑40%-45%，而到第四财季结束时，中国同店销售额将持平，而美国同店销售额仍有10%-20%的下滑。

门店销售额下滑，星巴克不得不关店止损。星巴克表示，计划未来18个月永久关闭美洲的约400家门店，并将本财年计划开设的新店数量削减一半，至300家左右。

根据星巴克估算，第二财季，由于商店关闭、营业时间缩短和因新冠大流行导致的客户流量减少，公司的销售额损失了9.15亿美元；同时，由于咖啡师的灾难性薪酬、小时工资的增加以及面部覆盖物等商店安全用品的成本打压了利润，公司净利同比大降50.5%。北京商报记者就关店情况及原因致电星巴克进行采访，截至发稿，电话无人接听。

疫情确实给星巴克的业绩带来重创，但另一方面，也为其多年来一成不变的经营模式带来新的改变。星巴克此前计划花费3-5年的时间在全美各地逐步推出窗口提货店面（即星巴克皮卡店），但由于疫情期间使用移动订购和窗口提货的客户明显增多，星巴克将这一计划的实施时间缩短到未来18个月内，以应对后疫情时代顾客需求的快速变化。

具体内容包括对现有的许多皮卡店进行改造和重新定位咖啡馆，包括增加窗口提货和自驾取货服务。同时，新的服务将与星巴克的手机程序整合在一起，以减少店内拥挤，向顾客提供更高级别的移动订购、更多的非接触式取货体验。通过线上订单增强客户体验，已成为星巴克当下战略转型的首要目标。

近期，星巴克计划在纽约、芝加哥、西雅图和旧金山开设更大规模的试验店。

此外，开设这种只提供“取货”，不提供“就坐”的咖啡店，对星巴克而言也是一种更加节约成本和提升效率的方式。疫情之下，越来越多的公司允许员工在家工作，这导致往返星巴克的人数也减少了，减少这些“就坐”的店面，也会节约门店运营的水电支出和人员成本。

而为了在不同地点以创新形式开设更多新的、重新定位的门店，公司在未来18个月内关闭400家美洲公司自营门店是必须的决策。公司未来两年内还将重组公司在加拿大的经营业务，包括关闭200家门店，并对其中一些门店进行重新定位。

对于新的战略，星巴克信心十足。虽然该投资组合优化将在下一财年对美国的收入产生负面影响，但预计2021财年美洲业务方面将获得新店净增长，2021财年后每年3%-4%的美洲新单位净增长模式将保持不变，公司盈利能力将得到改善。

评级机构分析师何腾对北京商报记者表示：“星巴克满足了搭建移动平台和资产健康两项投资指标。尽管一些顾客近期可能不会去星巴克喝一杯价格略高的咖啡，但我们相信该品牌的无形资产完全可以经受得住新冠肺炎带来的冲击。”

受信中所披露的财务信息影响，星巴克美股大幅走跌，截至收盘股价跌4.08%，盘后再跌0.63%，是近一个月来的最大盘中跌幅，报78.51美元/股。最新总市值约为918亿美元，较前一交易日收盘缩水约50亿美元，折合人民币约350亿元。（记者 陶凤 常蕾）