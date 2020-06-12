北京将建立常态化新冠肺炎监测系统

近日，北京市卫健委发布《2020年北京市疾病预防控制工作要点》，从4个方面对今年本市疾控工作的主要内容进行谋划布局，包括全力防控新冠肺炎疫情等重大传染病、大力推进首都公共卫生体系建设、积极做好其他传染病常态化防控、有序做好慢性病和精神类疾病防治等。

其中提到，全市将整合现有呼吸道传染病监测工作，建立常态化新冠肺炎监测系统，及时发现报告新冠肺炎相关病例，动态掌握新冠病毒流行规律与特征并进行风险研判与预警。在本次新冠肺炎疫情应对过程中，流行病学调查至关重要。本市将系统强化全市流行病学调查队伍能力建设，全市流调队伍保持在500人以上并储备3000余人的后备力量，确保第一时间规范开展疫情调查处置。

此外，提升市、区两级疾控中心新冠病毒及其他新发突发传染病病原检测能力和检测质量，加强检测人员技术培训和能力考核，为新冠肺炎等重大传染病防控提供支持。结合秋冬季呼吸道疾病防控措施，提早部署实施流感疫苗采购与接种服务，大力开展秋冬季呼吸道传染病预防控制的健康宣传，全面做好新冠肺炎疫情秋冬季防反弹的应对准备。

另外，制定医疗机构公共卫生责任清单和评价机制，推进全市二三级医疗机构疾病预防控制处（科）设置全覆盖。完善本市预防接种门诊管理、免疫规划信息化管理、预防接种异常反应管理、疫苗冷链储存管理、疫苗配送管理等各项疫苗管理制度。进一步完善北京市免疫规划信息管理系统功能，做好疫苗接种信息追溯工作。继续做好老年肺炎疫苗和重点人群流感疫苗接种。密切关注国际新发突发传染病流行趋势，开展风险研判并制定处置预案，跟踪国内外传染病监测检测新技术新方法，做好应对和防控境外输入性传染病的应急准备工作。

开展北京市餐饮行业减盐减油减糖行动，稳步推进北京市国民营养计划，试点创建营养科普教育基地。系统推进学生常见病监测与干预，着力提升儿童青少年视力等健康水平。（记者 蒋若静）