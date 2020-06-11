“351岁同仁堂喊话95后小萝莉”直播活动将举行

6月13日是“文化和自然遗产日”。为弘扬中华优秀传统文化，营造保护非遗的良好社会氛围，由北京市文化和旅游局指导、北京非物质文化遗产保护中心与京东电商平台联合开展的“非遗伴您逛京城，游京郊”暨“非遗惠民消费季”第三期活动于近日启动。中国北京同仁堂（集团）有限责任公司作为驰名中外的非遗老字号企业，将再次受邀加入活动，并将第三次通过直播方式，与张一元、内联升、吴裕泰、盛锡福、荣宝斋等京城知名老字号一起，为消费者带来一场丰盛的非遗文化盛典和惠民消费之旅。本次“351岁同仁堂喊话95后小萝莉”直播活动，以时下大热的“青春有你”综艺节目为创意出发点，定位了“非遗非常同仁堂，有养更青春”的直播主题，旨在通过“传统与新生”之间的对话，让老字号与年轻群体产生更广泛的共鸣。 直播定于6月11日16:00—18:00在同仁堂京东自营旗舰店举行。

传承351年、供御药188年的中国北京同仁堂，截至目前拥有各级非物质文化遗产项目8个，其中“同仁堂中医药文化”“同仁堂中医药文化（传统中药材炮制技艺）”“安宫牛黄丸制作技艺”被列为国家级非遗项目；拥有各级非遗代表性传承人37位，其中国家级非遗代表性传承人4位，是一家名副其实的非遗老字号企业。

随着时代的变迁、新媒体传播方式的崛起，如何让宝贵的非遗文化财富搭上新时代的列车推广和传承下去，既是非遗保护的内在需求，也是老字号企业面临的发展课题；而争取年轻群体，无疑是非遗保护与传承、企业创新与发展的关键点。

年轻人眼中的北京同仁堂

当下，年轻群体对北京同仁堂的认知度如何呢？带着这个问题，6月初，记者走上北京经济技术开发区BDA街头，采访了20多位90后和95后年轻人，涵盖白领、银行职员、在校学生、健身房教练、教师等职业群体。他们中有89％的人知道“同仁堂”品牌，特别是北京同仁堂的安宫牛黄丸、感冒清热颗粒等中成药产品，因为很多都是家中常备药品；在这89%的人群中，又有30％的人购买过北京同仁堂的菊花、枸杞等饮片，以及蜂蜜等保健产品，用于办公时饮用。采访发现，“同仁堂”品牌在大部分年轻人中有一定知名度，但多停留在对传统中成药和饮片销售板块的了解上，说明老字号在年轻群体中既有诚信、可靠、质量高的美誉，也存在不够时尚、偏于保守的定向思维。

那么，如何让更多的年轻人认识并喜爱老字号？“高龄”北京同仁堂又在筹谋着哪些转变？本次“351岁同仁堂喊话95后小萝莉”直播活动中，同仁堂集团旗下同仁堂健康将以“非遗非常同仁堂，有养更青春”为主题，带领大家走进一个青春阳光、元气满满的别样“同仁堂”。

尽管非遗老字号是一块响当当的金字招牌，积淀了数百年的口碑，但在消费“菜单”愈发丰富的今天，非遗老字号往往被冠上“高龄”“陈旧”的标签。“老字号”真的老吗？北京同仁堂直播间主播将通过VCR带领大家走进“大健康超级新物种”——同仁堂知嘛健康。这里将颠覆人们对“老字号”“老药房”的固有认知；随之所见的是横跨“象”（全面检测）、“食”（食疗食补）、“养”（养生调理）、“医”（中医诊疗）多个领域的健康“新“机，更有24小时不打烊无人售药机、养生茶饮膳食坊、面部自动识别大屏、新技术诊疗仪器等时尚潮品。

这是一方养生新境；这是一处不一样的北京同仁堂。

年轻人，养对方法才是王道

“敷最贵的面膜，泡最浓的枸杞，熬最长的夜”——这句在年轻群体中广为流传的口号真的对吗？在日常生活中，还有哪些坑容易踩？本次非遗直播还将特别邀请有着40多年临床经验，在妇科疾病、儿科疾病、内科等方面均颇有建树的北京同仁堂中医门诊主任医师，同时也是名中医倪蔼然亲传弟子的马会朴医生，为年轻群体量身讲解健康养生方法；同时也从受访人群中邀请到一位95后养生小白——萱萱，与老专家一起在直播间与大家互动，畅聊对老字号的看法和当下年轻人的活法。

6月11日16:00—18:00，同仁堂京东自营旗舰店——“351岁同仁堂喊话95后小萝莉”直播间，不见不散！