小药药发布微光公益计划 助力湖北疫后重振

6月11日，武汉小药药医药科技有限公司发布微光公益计划，将联合更多医药行业上下游合作伙伴，为广大社区、偏远山区及特定疾病患者提供医药健康物资和服务援助，让贴心的医疗服务惠及广大群众。据悉，该计划第一站以“温暖江城，因爱花红”为主题在湖北多地开展，由小药药联合广西壮族自治区花红药业股份有限公司（以下简称“花红药业”）、宜块钱共同发起，将向城管、街道办、环卫、学校、诊所、药店等单位捐献赠送20万瓶消肿止痛酊和7万瓶75%酒精消毒液，向城市服务者致敬，也为湖北疫后重振、全面复苏再添保障。

27万份公益物资3大渠道定向发放

小药药相关负责人表示，此次公益行动的20万瓶消肿止痛酊和7万瓶75%酒精消毒液将通过三种渠道发放，线上线下联动，更精准、更高效地将公益物资送达城管、环卫工人等城市服务者手中，为城市服务者更好地投入“疫后重振”工作提供贴心保障。

第一种发放方式是依托小药药物流体系，直接将公益物资配送给省市各单位，包括武汉、黄冈、襄阳等城管部门；五里墩街道办事处、武汉龙泉街道办事处等街道办；学校以及新洲区退役军人事务局等单位，再由这些单位统一向工作人员和辖区内社区发放。第二种发放方式，通过武汉全市400家爱心门诊投放6万瓶45ml装75%酒精消毒液，居民可以凭身份证直接登记免费领取，每人限领一瓶。第三种发放方式，居民通过“宜块钱”小程序在线预约，预约成功后可在智鹿大药房等指定药店领取，每人限领一瓶。

关爱城市服务者，全力支持湖北疫后重振

疫情期间，社区和街道成为了防疫的主阵地之一，大量网格员、环卫工人等社区服务者全力以赴、坚守岗位，是打赢武汉保卫战、湖北保卫战，构建联防联控、群防群治机制不可或缺的重要组成部分。

随着疫情防控形势持续向好，社会工作重心又聚焦到经济社会疫后重振，环卫工人等社区服务者们仍默默地坚守在一线，持续发光发热贡献力量。”其实他们很需要一些药品物资储备和支持”，五里墩街道办事处相关负责人表示，“也希望这样的公益活动能更多支持到社区，现在这些消肿止痛酊已经到了，我们也可以发给需要的人”。

“平时我们在户外工作的时候难免有个磕磕碰碰，领到这个消肿止痛酊还是觉得挺暖心的，我们为城市的市容市貌劳动，这个药也是对我们的关心，很方便实用。” 现场一位环卫工人说。

“城市的复苏、重振和发展离不开默默付出的城市服务者，我们希望为他们提供更多支持，让他们在服务大家的时候，也能感受到被关心、被理解、被支持”，花红药业相关负责人表示，“我们的初衷，同样也契合小药药企业的经营理念，两个有社会责任感的企业迅速达成一致，共同做好这件有利于民众、有利于社会、有利于疫情恢复后重建的事，意义重大。期待未来双方能在公益和更多领域持续深入合作，为大家提供更多健康保障”。

小药药微光公益计划发布

疫情期间，小药药第一时间向火神山医院及支援湖北的医疗队捐献防疫物资并积极参与全民战疫的各项保障工作。为了传承战疫精神，践行企业使命，小药药正式发布微光公益计划。

小爱心传递大希望，此次“温暖江城，因爱花红”活动是“微光公益计划“的第一站，未来，小药药将联合更多医药行业上下游合作伙伴，为广大社区、偏远山区及特定疾病患者提供医药健康物资和服务援助，让贴心的医疗服务惠及广大群众，为公益助力，为健康护航。小药药希望承担更多企业社会责任，在企业蓬勃发展的同时为社会创造更多价值。