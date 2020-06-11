北京新增一例确诊病例 疾控中心：将尽快锁定重点地区

中新网6月11日电(陈杭) 今天下午，北京市召开第112场疫情防控新闻发布会，会上通报了北京西城区新增1例新冠肺炎确诊病例。北京市疾控中心副主任庞星火随后介绍了有关工作开展情况，后续将根据初步排查的结果，尽快锁定重点地区、重点人群，阻断病毒传播。

6月11日凌晨2时，北京市疾控中心接到西城区病例标本，立刻对标本进行复核，并与西城区疾控中心第一时间赶赴现场开展流行病学调查。7时许，中心检测该病例送检样本核酸阳性。针对病例溯源，追踪密切接触者，开展环境采样及消毒等控制措施主要包括以下几个方面：

1、采集患者发病前14天内曾去过场所的环境样本、相关人员的呼吸道标本、血液标本进行检测，查找可疑的感染来源；

2、调查患者小区过去1个月内境外返京、国内中高风险地区来京人员情况；调查周边小区、单位、酒店既往确诊病例情况、高危人员等有关线索情况；

3、将病例转运至地坛医院进行隔离治疗；采集病例标本开展病毒基因测序，分析病毒来源及关联性；

4、将密切接触者转运至隔离点进行集中医学观察14天，并采集咽拭子标本进行核酸检测；

5、对西城区月坛街道所有小区、写字楼、公共场所加强人员出入管理，周边写字楼下调人员到岗率。对患者所住小区居民进行核酸检测。

6、在全市医疗机构发热门诊、急诊加强病例排查搜索，加强核酸检测。

后续将根据初步排查的结果，尽快锁定重点地区、重点人群，阻断病毒传播。

庞星火称，6月6日零时起，北京市突发公共卫生事件响应级别调整至三级。但北京市仍面临境外、京外病例输入和本地病例风险，需要严格落实科学精准有效防控要求。

今天发布的这个病例再次敲响了警钟，发生病例的风险随时存在。提示我们要深刻认识首都疫情防控的特殊重要性、复杂性及不确定性。要始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态。坚持科学防控、精准施策、有效应对，坚持“外防输入、内防反弹”不放松。持续抓好常态化防控，巩固稳定向好的防控态势，加快恢复正常生产生活秩序。

庞星火表示，市民朋友要时刻保持个人防护意识，在此期间，如出现发热、咳嗽等症状，要及时就近进行诊疗，要科学佩戴口罩，勤洗手、常通风、保持安全社交距离。不扎堆、不聚会。保持良好的卫生习惯，倡导健康生活方式。各社区、各单位要持续开展爱国卫生运动，营造健康优美环境。