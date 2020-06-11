“一胖生百病”中国式肥胖有两大特点，减肥记住三原则

(健康时报记者 乔靖芳)“30年前，大家对肥胖还没有足够的认识，觉得中国离胖子国还挺远的，但现实并非这么乐观。”北京协和医院临床营养科副主任、医学营养减重门诊主任医师陈伟说，中国在1982年、1992年、2002年和2012年分别做过营养普查，结果发现肥胖率每10年的增长速率是非常快，1982年的时候只有0.6%，到了1992年就到了1.5%，到了2002年就跃升到7.1%，到了2012年跃升到11.9%。

现状：底数大、增长快“一胖生百病”

陈伟主任表示，“底数大，增长快”是中国式肥胖最大的两个特点，不仅如此，更可怕的还有我们还是腰围增长最快的国家之一，而且据2012年的统计，中国18岁以下青少年儿童的肥胖率也达到了6.4%，比2002年足足涨了200%。

我们常说“一胖百病生”，虽然这只是一个笼统的说法，但肥胖带来的健康问题确实不少。陈伟主任说，一旦胖了，肥胖的危害是全方位的，从儿童期开始，一直可延续到生命终结，可能从头伤到脚，累及全身几乎所有器官系统。比如糖尿病、痛风等代谢性疾病、睡眠呼吸暂停综合征等呼吸系统疾病、心脑血管疾病、消化系统疾病、生殖系统疾病，甚至已成为影响人心理健康及社会交往的重要因素。而且，2018年《国际癌症杂志》有研究从4000万人的大数据中发现，肥胖会增加子宫内膜癌、食管腺癌等18种癌症患病风险。当BMI值每增加5个单位，这18种肿瘤的风险就会相应提高2%～48%。

陈伟主任补充，“腰围每长一英寸，寿命减少一年”，也有一定的道理。从国家的角度来说，“肥胖=贫穷”， 肥胖的人越多，对健康买单越多。而且，肥胖已经成为全球最大的一个公共卫生问题。2019年，经济合作与发展组织发布《肥胖健康负担》报告显示，从2020年到2050年，超重和相关疾病将使各国人口预期寿命缩短约3年；夺走经合组织国家超过9000万条生命。

特点：肚子大、腰部圆跟“四高”饮食有关

“中国式肥胖很大的一个特点就是很多人‘肚子大’，也就是腹部肥胖。”陈伟主任说，东亚人群中腹型肥胖的人比较多，脂肪多在腹部堆积，在发展到如“半吨”的这类巨胖之前，亚洲胖友的生命健康面临的威胁，要比欧美人群要多。这种内脏脂肪的聚积可引起机体代谢的变化，对健康的危害系数要高于全身型肥胖。

2017年，广州医科大学附属第二医院一项研究显示，中国男性肥胖及超重的发生率均超过女性2~4倍，35~45岁的男性中，有60%内脏脂肪超标。

“究其原因，中国式肥胖的相关因素涉及遗传、认知、膳食、运动和环境等多个方面，尤其和高油、高盐、高糖的‘三高’饮食习惯和‘高GI’(GI是升糖指数，是指摄入食物后身体中血糖变化的程度，高GI食物对血糖影响较大)的膳食模式有关，成了‘四高’。”陈伟主任表示，现在我们都在大力倡导“三减三健”，就是要把导致肥胖的油、盐、糖降低下去。

至于膳食结构的影响，陈伟主任认为，这跟国人近些年动物类食物摄入过多，以及精制碳水化合物也就是精制主食的摄入量高有关。

1982～2012年，中国的营养调查数据显示，30年间，我国精制谷物摄入量减少25.5%，超过80%的人精制谷物摄入量超过最高推荐量，全谷物的摄入量减少了83.9%，达到最低推荐值的人群比例显著降低，含糖饮料的摄入量增加，而这些都是导致肥胖的重要因素。

“为什么要强调说精制主食?”陈伟主任表示，精制糖和低纤维的白米白面都属于高GI食物。通常把GI小于55%的食物称为低GI食物，55~70%之间的称为中GI食物，高于70%的称为高GI食物。像我们平时吃的白米饭、白馒头等，GI值通常在80~90%之间，但同样的食物，芋头、全麦面条等粗粮则GI就低一些。

陈伟主任感慨，“我们常告诉糖尿病人应该低GI饮食，然而事实上在国际上低GI饮食，对所有的人群及整个生命过程中都有益，对防治肥胖和肥胖相关的代谢性疾病也是非常好的一个办法。”

方案：三原则、一平衡“三不吃”“一选择”

“很多人问我减肥有什么秘籍，其实减肥没有什么捷径，不过有三条原则供大家参考。”陈伟主任介绍，首先要有个体化的医学减重方案，然后就是生活行为的改变，因为绝大多数的肥胖是跟生活习惯有很大关系的，那些不良的生活习惯要慢慢改掉。最后就是要有大量循证证据来佐证的一些有效方法，比如高蛋白减重、轻断食减重(一周五天正常吃饭、不连续的两天进行适度断食的5+2轻断食)、限能量平衡膳食的方式，还可以打“组合拳”，减重效果更好。

具体来说，在保持平衡膳食的基础上，在选择食物的时候也应该有一些讲究。

“有三类食物是最好少吃或者不吃的，做到了这些，减重也就成功了一半。”陈伟主任说，第一个是降盐，因为盐吃多了一方面会引起水肿的发生，另一方面则是吃盐多会促进食欲，吃得就会多，肥胖也就是必然的了；“降糖”，凡和添加糖有关系的食材，就像甜饮料、点心、饼干、糯米类的食物要少吃；“降油”，不仅建议大家在烹饪时少倒油、少放沙拉酱等脂肪含量高的酱料，还得少吃肥肉、荤油、肉汤等食物，还有高脂的坚果也少吃一点。

另外，陈伟主任还提醒，在选择食物的时候，如果同样是主食，逐步用“低GI”的主食代替同样量的食物，一天碳水化合物的来源要有一半是来自“低GI”的食物，对减肥也是非常有利的，像美国、加拿大等国家把“低GI”作为一种生活方式来看待。当然，光管住嘴也不够，还要“迈开腿”，适量的体育锻炼也是不能少的，并保持健康的生活方式，这些都是减肥的重要要素。