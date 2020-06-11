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肉价持续下降 5月CPI重回2时代

赵语涵

2020年06月11日08:37 来源：北京日报

昨天，国家统计局发布居民消费价格（CPI）月度报告。2020年5月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，时隔8个月后重回2时代。1至5月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨4.1%。

环比方面，5月份，全国居民消费价格环比下降0.8%。其中，城市下降0.7%，农村下降0.9%；食品价格下降3.5%，非食品价格持平；消费品价格下降1.2%，服务价格持平。

CPI涨幅如何下降到2区间？疫情好转后供应进一步恢复，猪肉、鲜菜等食品价格下降成为主因。此外，原油等价格下降也拉动了CPI下降。国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，从CPI数据可以看出，5月份，国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，市场供需状况进一步好转。

从环比看，CPI继续下降0.8%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，食品价格下降3.5%，降幅扩大0.5个百分点，影响CPI下降约0.78个百分点，是带动CPI下降的最主要因素。（记者 赵语涵）

(责编：李轶群、许晓华)


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