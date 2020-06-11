从拼资源转向可持续发展——我国农业绿色发展新成效综述

10日公布的第二次全国污染源普查结果显示，全国农业源化学需氧量、总氮、总磷分别为1067.13万吨、141.49万吨、21.20万吨，比上一次普查结果分别下降了19%、48%、26%。

数字背后，是党的十八大以来我国农业发生的一场深刻变革。如今，绿色兴农之路越走越宽广，农业正在重回绿色的本色。

连续三年减量，化肥农药“瘦身”

山东寿光市一家农业公司的技术员董乐忠，前几天刚和一家养牛的合作社谈妥购买1000吨有机肥的事。这些肥料是用来种菜花的。两年前他开始用有机肥做底肥，复合肥使用量大大减少，过磷酸钙甚至不用了。没想到化肥减了量，蔬菜的产量还没少，而且品相也有了提高。

化肥、农药为保障国家粮食安全和重要农产品有效供给发挥了重要作用，但施用过多不仅增加了生产成本，也影响到农产品质量和生态环境。推进化肥、农药减量增效是推进农业供给侧结构性改革，实现农业绿色发展的重要举措。

近年来，农业农村部实施化肥减施增效、绿色防控和果菜茶有机肥替代等重大行动，在全国推进了300个化肥减量增效示范县、175个果菜茶有机肥替代化肥示范县和150个病虫全程绿色防控示范县建设。

如今，作物专用配方肥、缓释肥、生物有机肥等推广力度不断加快，配方施肥、机械施肥、种肥同播、水肥一体化等新技术日益普及，一批有技术、有装备、有规模的新型社会化服务组织成长壮大，统防统治、统配统施面积不断扩大。

据农业农村部最新数据，去年全国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率达39.2%、农药利用率达39.8%，分别比2015年提高了4个和3.2个百分点。全国化肥和农药使用量连续三年负增长。

与此同时，全国农用地膜覆盖面积实现了负增长，农膜残留量得到有效控制，100个农膜治理示范县当季农膜残留量基本实现零增长，重点地区“白色污染”得到有效防控。

治理养殖污染，粪污变废为宝

第二次全国污染源普查数据显示，畜禽养殖业的化学需氧量、总氮、总磷排放量分别为1000.53万吨、59.63万吨、11.97万吨，均比第一次普查时有不同程度下降。这一成绩是在养殖产量持续增长的基础上取得的，殊为不易。

2017年6月，国务院办公厅印发《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，提出到2020年全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。此后，畜禽粪污高效利用成为农业部门和社会的共同行动。

农业农村部提出了粪污全量收集还田利用模式等7种畜禽粪污资源化处理典型模式，为畜牧大县合理选择适用的技术模式提供了有力保障。

如，河北省安平县是全国生猪调出大县，年产猪粪污93万吨，环境承载力几近极限。当地通过建设大型沼气工程和粪污收贮运体系、改进养殖场（户）粪污处理设施、推动液肥还田等，打通了种植和养殖两大产业，循环农业模式也发展起来。

水产养殖业的绿色发展水平也日渐提高。各地严格防控水产养殖污染，推动生态健康养殖模式，稻渔综合种养、工厂化循环水养殖、大水面生态增养殖、多营养层级立体综合养殖等生态健康养殖模式广泛推广。

形成绿色兴农新格局

“农业的产量越来越高，排放的污染越来越少，绿色的底色越来越亮。”10日，农业农村部科技教育司司长廖西元在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，农业发展已经从主要依靠拼资源、拼消耗转到可持续发展上来，初步形成质量兴农、效益兴农、绿色兴农新格局。

据廖西元介绍，我国建立健全资源节约利用、农业投入品减量、畜禽粪污资源化利用等制度，完善以绿色为导向的农业补贴制度，探索农业生态补偿机制，推动建立农业绿色发展的金融、用地、用电等配套政策。浙江、海南、安徽整省开展生态循环农业示范建设，全国创建了80个农村绿色发展先行示范区，长江经济带的8省53个县开展了农业面源污染综合治理。

绿色发展离不开科技支撑。几年来，农业科研机构通过加强农业污染防治基础研究和关键技术集成示范应用，组建化肥农药减量增效、畜禽养殖废弃物处理等国家科技创新联盟，深化产学研企协作，合力突破农业污染防治技术瓶颈。

廖西元表示，当前农业绿色发展还处于起步阶段，今后将大力推进农业投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，不断改善农业生态环境，促进乡村生态振兴。（新华社记者董峻、于文静）