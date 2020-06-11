中国行动为全球抗疫注入力量

6月7日，中国国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书。全文约3.7万字的白皮书，从中国抗击疫情的艰辛历程、防控和救治两个战场协同作战、凝聚抗击疫情的强大力量、共同构建人类卫生健康共同体四个方面，系统阐述了中国抗疫的艰辛历程。

“新型冠状病毒肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，对全世界是一次严重危机和严峻考验。人类生命安全和健康面临重大威胁。”正如白皮书开篇所言，新冠肺炎疫情给全球带来深刻影响，中国的抗疫行动为全球抗疫注入力量，带来信心。

系统总结抗疫经验

“白皮书是迄今中国自身宝贵抗疫防疫经验的最具权威性、系统性、全面性的总结，可以为其他国家防疫提供参考。之前中国已通过派遣专家组、跨国视频会议、建设专题网站等形式，与其他国家分享抗疫经验，但还缺乏中国对自身经验的系统总结。白皮书弥补了这一缺憾，称得上是中国分享抗疫经验的‘2.0版’。”上海国际问题研究院院长陈东晓接受本报记者采访时指出。

白皮书在第一部分“中国抗击疫情的艰辛历程”中拉出一条中国抗疫全线时间轴，按时间顺序全面梳理中国在抗击疫情不同阶段的各项行动。“用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果”“截至5月31日24时，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例83017例，治愈率94.3%，病亡率5.6%”，数据的背后是中国举国上下的共同努力和巨大牺牲。

“白皮书让国际社会了解中国如何度过抗击疫情的‘至暗时刻’，用巨大牺牲和代价换来宝贵抗疫经验。这对其他国家，尤其对正在经历疫情蔓延的发展中国家，具有非常重要而及时的参考意义。”中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽接受本报记者采访时表示。

厄瓜多尔国家公共卫生研究所流感及其他呼吸道病毒中心主任阿尔弗雷多·布鲁诺认为，中国的抗疫努力“非常积极”。中国发布的白皮书具有“世界性的科学价值”。世界各国通过白皮书可以了解中国如何应对疫情、可以借鉴的诊断方法和灵活科学的治疗方案，这些都弥足珍贵。中国共享科学信息和抗疫经验对世界战胜新冠疫情“帮助巨大”，为全球抗疫努力带来希望。

“中国是世界上最大的发展中国家，抗疫面临的挑战、困难与诸多发展中国家有更多的相似性，因此中国所总结的经验对于发展中国家来说的可借鉴性价值更高。同时，中国在抗击疫情中取得的成果给发展中国家传递了信心：通过有力的国内联防联控和积极的国际合作，就有可能有效控制疫情。”陈东晓说。

驳斥污名“甩锅”推责

据美联社报道，中国国务院新闻办公室发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，并举行新闻发布会，针对外媒报道称“中国在疫情初期对病毒和疫情的隐瞒使得病毒在全世界扩散”的问题，中国国家卫生健康委主任马晓伟在发布会上表示，这种说法严重违背事实，中国政府没有任何延误和隐瞒，而是在第一时间向国际社会通报了病毒数据和相关疫情，为全世界的防控工作作出了重要的贡献。

“通过详实可靠的数据与信息，中国有理有力有节地回应了部分国家对中国的各种诬蔑和甩锅之辞。”陈东晓认为，联合国与世界卫生组织早就批评目前世界上充斥着诸多混淆视听、严重干扰抗疫努力的“信息病毒”。中国此前就一直努力回击各种“信息病毒”，白皮书的发布是我国回应抹黑言论的一个“重磅炸弹”，有望对国际舆论起到正本清源的作用。

白皮书中“坚决反对污名化和疫情政治化”“坚持多边主义、推动构建人类命运共同体”的观点得到国际舆论的重视和认可。据新加坡《联合早报》网站报道，白皮书强调，病毒溯源是科学问题，需要科学家和医学专家进行研究，基于事实和证据得出科学结论。通过转嫁责任掩盖自身问题，既不负责任也不道德，中国绝不接受任何滥诉和索赔要求。

阮宗泽认为，白皮书非常详实地阐述中国应对疫情的行动，通过摆事实讲道理，对西方某些政客借疫情污名化中国、传播“政治病毒”的行径进行有力驳斥，回应国际社会舆论关切。当突如其来的疫情发生后，中国一方面加强对疫情防控和研究，另一方面第一时间向世卫组织和国际社会通报有关情况。中国的所作所为问心无愧，经得起历史检验，事实胜于雄辩，对中国的抹黑污蔑将被历史证明都是谎言，全球应当通过团结协作应对疫情这个人类共同的敌人。

“全球性的危机需要全球团结应对，任何破坏团结的观念和行为都是对人类不负责任的，违背了人类的共同利益。中国人民展现出的团结精神是对当前国际上频现的民粹主义、逆全球化潮流的最有力回应。”陈东晓指出。

切实行动促进合作

截至5月31日，中国共向27个国家派出29支医疗专家组，已经或正在向150个国家和4个国际组织提供抗疫援助；指导长期派驻在56个国家的援外医疗队协助驻在国开展疫情防控工作，向驻在国民众和华侨华人提供技术咨询和健康教育，举办线上线下培训400余场；地方政府、企业和民间机构、个人通过各种渠道，向150多个国家、地区和国际组织捐赠抗疫物资。3月1日至5月31日，中国向200个国家和地区出口防疫物资……白皮书详细列举了中国积极开展国际交流合作的切实行动，用实实在在的数据说话，用真真切切的行动实践人类命运共同体理念。

“白皮书中体现了中国积极参与全球抗疫的作为和担当，从物质和精神两个层面为全球抗疫带来积极影响。”陈东晓分析，从能力和物质层面，中国以实际行动支持全球共同应对危机，通过多种途径向其他国家提供物资支持，缓解全球防疫物资紧缺局面，积极同国际社会分享疫情信息和抗疫经验，提供资金援助，向其他国家派遣医疗专家组，积极开展科研合作，这些都是对全球抗疫最真实的贡献。从精神和价值理念层面，面对疫情，中国在这个关乎人类命运的重要时刻坚持了正确的价值理念，展示出空前团结的精神。尽管遭受了严重冲击，承受了巨大的损失，中国始终以对人民、对世界负责任的态度应对危机。

阮宗泽认为，白皮书在‘共同构建人类卫生健康共同体’部分阐述了中国与国际社会合作抗疫的行动与态度，构建人类卫生健康共同体的理念和构建人类命运共同体一脉相承。全球抗疫的过程充分证明了人类卫生健康共同体的作用。国际社会的团结一致，是抗击疫情最有力的武器。某些奉行单边主义、自以为是的国家，都在疫情防控方面接受了惨痛教训。“白皮书起到唱响国际合作主旋律的作用，为全球抗疫贡献中国力量、中国智慧，传递战胜疫情的信心，这在当下是非常及时而重要的。中国提出的未来抗疫理念和倡议，也为全人类战胜疫情提供中国建议和中国方案。”