当今世界正处于百年未有之大变局，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。同时，全球范围的不稳定不确定因素增多，这次新冠肺炎疫情已成为全人类面临的共同挑战。习近平主席强调：“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器”“中国将秉持人类命运共同体理念，为全球疫情防控分享经验，提供力所能及的支持，同各国一道促进全球公共卫生事业发展，构建人类卫生健康共同体。”各国面临的共同威胁和挑战，没有哪个国家能够独自应对。我国始终秉持人类命运共同体理念，在抗击本国疫情的同时，积极开展国际合作，为其他国家提供力所能及的帮助。

打造“健康丝绸之路”，拓展共建“一带一路”新空间。卫生领域合作是“一带一路”建设的重要内容，习近平主席指出，要打造“健康丝绸之路”。近年来，我国大力实施“健康中国”战略，探索出一条发展中人口大国医疗卫生事业发展之路，努力为广大人民群众提供全方位、全生命周期的健康服务。同时，积极落实联合国2030年可持续发展议程，与“一带一路”建设参与国家和有关国际组织一道深化卫生政策协调，加强传染病联防联控，提高应对突发公共卫生事件能力。在各方共同努力下，合作成果丰硕，有力推动了相关国家卫生健康事业发展。此外，我国切实履行国际责任，积极参与应对埃博拉等疫情，为构筑全球公共卫生屏障贡献了中国力量。在抗击疫情国际合作中，我国与“一带一路”建设参与国家团结合作，共同促进全球公共卫生事业发展、构建人类卫生健康共同体，书写了共建“健康丝绸之路”的感人篇章。

推动完善全球公共卫生治理。享有健康是全人类的共同愿望，维护全球公共卫生安全是各个国家的共同责任。这次疫情暴露出全球公共卫生治理的短板，推进全球公共卫生治理体系改革势在必行。各国惟有团结协作、着眼长远，提升全球公共卫生治理水平，才能在与病毒的斗争中赢得主动。在疫情防控中，我国始终本着公开、透明、负责任态度，及时向各方通报疫情信息，与世界卫生组织和有关国家保持密切合作；支持联合国和世界卫生组织动员国际社会加强政策协调、加大资源投入，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防范和应对工作。与此同时，还积极向世界卫生组织捐款，帮助一些发展中国家提升应对疫情的能力，推动加强公共卫生体系建设，体现了我国的负责任态度和大国担当。

以宏观政策协调促进共同发展。在广大人民群众共同努力下，我国疫情防控阻击战取得重大战略成果。但也要认识到，疫情仍在全球范围蔓延，对世界经济的冲击影响深远。当今世界经济增长建立在相互依赖的全球网络之上，一个环节出现问题，其影响就会多重传导。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席强调：“疫情对全球生产和需求造成全面冲击，各国应该联手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退”。各国加强宏观经济政策协调，不仅有利于缓解疫情冲击，而且有利于提升全球应对经济波动的能力。当前，我国积极有序推动复工复产，持续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力壮大新增长点、形成发展新动能。同时，积极与世界开展良性互动，重申坚定不移扩大改革开放、放宽市场准入、持续优化营商环境，积极扩大进口、扩大对外投资，为维护世界经济稳定贡献正能量。

（作者单位：上海工程技术大学外国语学院）

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 09 版）