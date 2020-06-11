全面小康一个民族都不能少

中华民族是多元一体的伟大民族。各民族团结携手，共同迈进全面小康，体现了中华民族优良传统，体现了中国特色社会主义制度的显著优势。

夏日炎炎，塞上江南天高云淡，草木葱茏。6月8日至10日，习近平总书记在宁夏考察时强调，要全面落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实全国“两会”工作部署，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，优先稳就业保民生，决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚。总书记特别强调，全面建成小康社会，一个少数民族也不能少。有党和政府持续努力，有各族群众不懈奋斗，今后的生活一定会更好更幸福。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央就民族工作作出一系列重大决策部署，推动我国民族团结进步事业取得了新的历史性成就。习近平总书记十几次到民族地区调研，在雪域高原、天山南北，在祖国北疆、西南边陲，亲眼见证民族地区面貌日新月异、少数民族群众生活蒸蒸日上，同各族群众面对面交流。总书记在内蒙古考察时强调：“全面建成小康社会，一个民族不能少；实现中华民族伟大复兴，一个民族也不能少。共产党说到就要做到，也一定能够做到。”在会见云南贡山独龙族怒族自治县干部群众代表时指出：“中国共产党关心各民族的发展建设，全国各族人民要共同努力、共同奋斗，共同奔向全面小康。”在四川凉山彝族自治州看望贫困群众时强调：“全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在贫困地区，特别是在深度贫困地区，无论这块硬骨头有多硬都必须啃下，无论这场攻坚战有多难打都必须打赢，全面小康路上不能忘记每一个民族、每一个家庭。”习近平总书记念兹在兹的是让人民过上好日子，深情牵挂的是各族群众的小康路、幸福路。

我们搞社会主义，就是要让各族人民都过上幸福美好的生活。正如习近平总书记所强调的：“没有民族地区的全面小康和现代化，就没有全国的全面小康和现代化。”各级党委和政府要把各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，确保少数民族和民族地区同全国一道实现全面小康和现代化。要加快少数民族和民族地区发展，推进基本公共服务均等化，提高把“绿水青山”转变为“金山银山”的能力，让改革发展成果更多更公平惠及各族人民，不断增强各族人民的获得感、幸福感、安全感。要完善差别化的区域政策，优化转移支付和对口支援机制，实施好促进民族地区和人口较少民族发展、兴边富民行动等规划，谋划好“十四五”时期少数民族和民族地区发展，让各族人民共创美好未来、共享中华民族新的光荣和梦想。

当前，我国发展面临的挑战前所未有。我们要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局，落实“六稳”“六保”任务，确保各项决策部署落地生根，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，确保全面小康一个少数民族也不能少。要坚持不懈推动高质量发展，加快转变经济发展方式，加快产业转型升级，加快新旧动能转换，推动经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升。要推动改革开放取得新突破，促进各项改革往深里走、往实里落，加快培育充分竞争的市场，不断激发各类市场主体活力。要坚决打赢脱贫攻坚战，对标“两不愁三保障”，瞄准突出问题和薄弱环节，一鼓作气、尽锐出战，确保如期实现脱贫目标，让各族群众的日子越过越红火。

“中华民族是一个大家庭，一家人都要过上好日子。”坚持中华民族一家亲、同心共筑中国梦，以铸牢中华民族共同体意识为主线做好各项工作，把各族干部群众的思想和行动统一到党中央决策部署上来，不断增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同，攻坚克难、锐意进取，全国各族人民一定能“过上全面小康的生活”，而且“更好的日子还在后头”！

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 02 版）