“一名拟入职学校的员工有引诱、容留、介绍卖淫被行政拘留的记录！”厉天琪是浙江省台州市天台县检察院未成年人检察工作办公室主任，前不久，通过对近期天台县学校新入职员工开展信息筛查，发现了这一线索。

“我们通过‘全国检察机关统一业务应用系统’和‘全国违法犯罪人员信息资料库’，对比了县教育局汇总的新招录人员名单，对新入职的员工进行全面筛查。”厉天琪说。

查询到这项记录后，厉天琪立刻向教育部门发出查询结果通知书。收到查询结果后，天台县教育局很快作出处理意见：因为要密切接触未成年人，慎重起见，学校要提高标准，不录用此类人员，不能增加安全风险。

2018年，最高人民检察院向教育部发出检察建议书，针对预防校园性侵害提出对策方法。为贯彻落实这一检察建议，天台县检察院分析梳理了近年来发生的未成年人性侵案件，在此基础上，推出开展校园入职查询工作。

“我们对于正式考录的老师一直都严格要求，现在又将入职学校的教职员工纳入查询范围，查询对象更全面。”天台县教育局党委委员安良远说。

翻开《天台县教职员工入职查询办法》，记者发现：查询对象涵盖校园内工作的所有教职员工，不仅包括新招录、聘用的教学人员、行政人员、勤杂人员、安保人员等，今后还将进一步对已在职员工进行信息核查，以最大查询范围实现最大程度防范，确保查询对象没有犯罪记录。

办法同时规定，将刑事领域犯罪、行政领域违法以及高发案风险领域人员一并纳入校园“禁入”范围，“前科”信息包含但不限于曾实施强奸、猥亵、组织卖淫等行为的犯罪人员，被行政处罚的人员以及被鉴定为具有性侵害病态心理、人格异常人员的违法犯罪信息。

“近年来，我们积极维护校园安全，保护青少年群体合法权益，坚持严厉打击与双向保护并举。”天台县检察院检察长陈晓风说，天台县通过实施“检校共建”，强化法治教育，由检察长担任法治副校长送法进校；成立青年法治宣讲团，依托团队力量多次开展“开学第一课，检察伴你行”等法治宣讲活动，全面覆盖县域内小学、初中、高中师生8万余人。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 19 版）