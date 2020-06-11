金台锐评：“一盔一带” 小事不小

行车上路，养成良好的交通安全习惯就是对自己、对社会最大的负责。“一盔一带”看似不起眼，对于交通安全却发挥着十分重要的作用

这段时间，“安全头盔”成了不少人关注的话题。为有效保护摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员生命安全，公安部交通管理局近期在全国部署开展了“一盔一带”安全守护行动，要求骑乘人员必须配齐用好安全头盔、安全带。一时间，安全头盔需求量大增，部分企业和平台销售的安全头盔价格暴涨，一些电商平台甚至还一度卖断了货。

有人觉得这是“小题大做”，就为了小小的“一盔一带”，公安交管部门、行业主管部门、行业协会乃至全社会都被动员起来，值得吗？

其实，“一盔一带”不仅是社会公众应当掌握的交通安全常识，更是早已写入法律的明文规定。我国道路交通安全法明确规定，机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。佩戴安全头盔、使用安全带本该是社会公众的自觉行为，公安交管部门加强执法管理，依法查纠相关不规范行为，其目的正是为了助推社会公众树立安全意识，养成安全习惯。

下决心从“一盔一带”着手，背后有着无数血淋淋的教训和警示。据统计，摩托车、电动自行车、小汽车是导致交通事故死亡人数最多的车辆。特别是摩托车和电动自行车，因其结构特殊，发生事故时容易失去平衡，骑乘人员极易被甩出，如果头部着地或受到撞击，将造成极为严重的后果。统计分析发现，在造成摩托车、电动自行车骑乘人员死亡的交通事故中，约有80%为颅脑损伤致死。科学研究表明，如果正确佩戴安全头盔，当意外发生时，头盔可以吸收大部分冲击能量，减轻事故对头部的伤害；正确佩戴安全头盔、规范使用安全带能够将交通事故死亡风险降低60%至70%。

“一盔一带”，安全常在。行车上路，养成良好的交通安全习惯就是对自己、对社会最大的负责。“一盔一带”看似不起眼，对于交通安全却发挥着十分重要的作用。从这个意义上来说，无论有关部门如何强调、重视，都不为过。

全社会交通安全习惯的养成并非朝夕可成，还需要久久为功。各地应立足当地实际，加大交通安全知识宣传力度，创新宣传方式，提升宣传效果。特别是对骑乘电动自行车不佩戴安全头盔的行为，更需要持续开展宣传引导工作，并积极创造条件帮助群众配备安全头盔。有关部门在严格依法执法的同时，也要注重人性化执法、理性执法、柔性执法，注重法律效果和社会效果统一，让交通安全习惯不断深入人心。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 19 版）