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联合国秘书长呼吁——采取行动防止更多人陷入饥饿

2020年06月11日08:19 来源：人民网－人民日报

据新华社联合国6月9日电  （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯9日呼吁国际社会立即采取行动，防止更多人因新冠肺炎疫情陷入饥饿。

联合国当天发布《新冠肺炎疫情对粮食安全和营养造成的影响》政策简报。古特雷斯在视频致辞中说，虽然全球有足够的食品来养活78亿人口，但目前仍有超过8.2亿人在挨饿，1.44亿5岁以下儿童发育迟缓。“我们的食品系统正在失灵，而新冠肺炎疫情大流行将使事态进一步恶化。”

古特雷斯说，受新冠疫情影响，今年陷入极端贫困的人口将增加4900万人，严重缺乏食品和营养保障的人口也可能迅速增加。即便是食物充裕的国家，也面临着食品供应链中断的风险。如果国际社会不立即采取行动，将有更多人陷入粮食不安全状况。

政策简报说，受疫情影响，2020年至2021年，全球经济产出累计损失将达8.5万亿美元，新增极端贫困人口中有近一半来自撒哈拉沙漠以南的非洲地区。处于重度粮食不安全状况的人口中，近80%为农民、牧民、渔民和林业工作者。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 17 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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