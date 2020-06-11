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西藏生态环境质量持续稳定向好

2020年06月11日08:18 来源：人民网－人民日报

本报拉萨6月10日电  （记者徐驭尧）日前，西藏自治区相关部门宣布，2019年西藏生物多样性和生态系统总体保持稳定，西藏仍是世界上生态环境质量最好的地区之一。

这是根据西藏2019年空气、水质等诸多环境指标综合判断得出的结论。2019年，西藏环境空气质量整体保持优良，环境空气平均优良天数比例为99.6%。珠穆朗玛峰区域环境空气质量继续保持在优良状态，达到一级标准。水资源方面，西藏主要江河、湖泊水质整体保持良好，达到国家规定相应水域的环境质量标准。澜沧江、金沙江、雅鲁藏布江、怒江干流水质达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。土壤方面，西藏全区土壤监测点位各污染物浓度限值均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中风险筛选值限值要求，土壤环境质量状况处于安全水平。

过去一年，西藏全面推进生态安全屏障建设。深入实施《西藏生态安全屏障保护与建设规划》，累计落实资金117亿元，全面推进生态安全屏障保护与建设三大类10项工程。此外，西藏还修编《西藏自治区自然保护区发展规划（2018—2030年）》，不断完善重点生态功能区转移支付和各类生态补偿机制，严格自然生态保护执法监管。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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