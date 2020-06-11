超大城市需要“超级大脑”

上海不少社区的独居老人家里，装上了“智能传感器”。在家门、水表、燃气管道等位置设置的这一小小“神经元”，一旦监测到开关门、用水时间、燃气使用等发生异常，就会综合判断老人可能面临的危险，第一时间发出警报。街道和社区工作人员收到预警后，将随即上门核实处置，尽最大可能为独居老人的健康保驾护航。

中央深改委第十三次会议强调，对经济社会发展中的短板弱项和风险挑战，要有前瞻性谋划。落实这一要求，必须对“城市体征”有动态、全面的了解。上海在城市管理中致力于实现“一屏观天下、一网管全城”，持续推进“一网统管”平台建设，数据归集和应用不断强化，类似独居老人看护这样的应用场景越来越多见。从市到区再到街镇，三级城市运行管理中心打造“治理要素一张图”，空气质量指数、交通客流量、水质达标率等各项指标的实时变化，都在一块大屏幕上一览无余。目前，这一系统已整合接入了公共安全、绿化市容、卫生健康等30多个部门的100多项基础数据，大到城市防汛监测、客流分析，小到玻璃幕墙坠落风险提示、渣土车未盖顶预警，都能实现智能响应、迅速处置。

习近平总书记在上海考察时强调，上海要继续探索，走出一条中国特色超大城市管理新路子，不断提高城市管理水平。上海加强“一网统管”平台建设，正是为了在超大城市管理中，解决信息分散、管理多头带来的城市治理低效与失焦的问题，力争实现从预警到处置的闭环管理。从人口进出，到车辆流转，再到水电使用，“一网统管”平台把城市全面“数字化”，为及早预见潜在风险、尽早应对突发事件提供了可靠的决策基础。

城市治理现代化绝不只是技术手段先进化，更需要管理模式创新、行政方式重塑、体制机制变革。如何让城市运行更有效率、风险防范更加科学？不能依赖于部门“各扫门前雪”、基层事事逐级上报，而要靠关键数据的跨部门联通共用、处置突发事件的跨层级协同。在各地的实践中，要立足于将部门间分散的系统整合统一，由人力密集型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变，由被动处置型向主动发现型转变，以大数据、云计算、人工智能等新技术的深度介入打破“信息孤岛”。唯有把实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用作为评判标准，才能真正从海量数据资源中释放出城市治理效能，为城市治理带来更加持久的推动力。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 05 版）